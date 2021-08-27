У центрі Києва через забіг обмежать рух транспорту 28 серпня
28 серпня у центрі столиці відбудеться забіг "Шаную воїнів, біжу за Героїв України", через це обмежать рух транспорту
Про це передає пресслужба КМДА.
"28 серпня у центрі столиці відбудеться IV всеукраїнський патріотичний забіг із легкої атлетики в пам’ять про загиблих воїнів "Шаную воїнів, біжу за героїв України". За маршрутом забігу буде обмежено рух транспорту", - йдеться в повідомленні.
Забіг відбудеться з 09:45 до 14:00 за маршрутом: вулиця Хрещатик (від Алеї Героїв Небесної Сотні) – вулиця Велика Васильківська – вулиця Павла Скоропадського – вулиця Басейна – вулиця Еспланадна – територія НСК "Олімпійський" – вулиця Саксаганського – вулиця Шота Руставелі – вулиця Басейна – вулиця Павла Скоропадського – вулиця Велика Васильківська – вулиця Хрещатик.
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