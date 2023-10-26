У тюрмах РФ скоро не залишиться в’язнів – всіх вербують на війну, у ЄС не довіряють Орбану. Акценти світових ЗМІ 26 жовтня

На це і не тільки звертали увагу світові ЗМІ станом на ранок 26 жовтня.

Україна готова бити по інфраструктурі Росії, якщо та атакує її енергостанції

Фото: pixabay.

У The Guardian звернули увагу на слова президента України Володимира Зеленського, що Київ готовий до контратаки, якщо Росія завдасть удару по енергостанціях. Президент каже, що Україна не тільки захищатиме свою інфраструктуру, але й відповідатиме, готуючи до атак цієї зими.

Володимир Зеленський заявив, що Україна готується до нових атак Росії на її енергетичну інфраструктуру напередодні другої зими повномасштабного вторгнення Володимира Путіна в країну – і що країна готова до контратаки, якщо її об’єктом буде.

Попередження прозвучало в той час, як Росія шукає нові інструменти, щоб здобути панування над Україною у своїй війні, яка триває понад 20 місяців на лініях фронту, які стають дедалі статичнішими.

Росія почала штурмувати міста Куп’янськ на півночі України та Авдіївку, де командири сказали, що вони стурбовані тим, що Росія прагне оточити та взяти в облогу добре захищене місто.

На кадрах, опублікованих у середу, видно, як міністр оборони Росії Сергій Шойгу відвідує командний пункт поблизу лінії фронту на сході України, де він мав брифінг щодо бойових дій запланованих на зимові місяці та підготовки операторів безпілотників, які стали вирішальними для військові зусилля з обох сторін.

Шойгу заявив, що українська армія "зменшила боєздатність" через атаку Росії. Тим часом кадри російського штурму свідчать про високу кількість загиблих і поранених. Британська оборонна розвідка стверджує, що втрати росіян зросли на 90% від початку наступу на Авдіївку та Куп'янськ. У результаті невелика територія переходить з рук в руки.

У середу російський парламент схвалив вихід Москви з глобального договору про заборону випробувань ядерної зброї, що Київ назвав спробою "ядерного шантажу".

Через кілька годин Путін очолив випробування стратегічних ядерних сил Росії, імітуючи запуск ядерної зброї з землі, стратегічних бомбардувальників і атомного підводного човна з балістичними ракетами. Шойгу, який керував навчаннями, сказав, що завдання полягало в "нанесенні масованого ядерного удару... у відповідь на ядерний удар противника". Навчання під назвою "Гром" проводяться щорічно.

100 тис. зеків воює проти України

У The Washington Post написали про те, що кількість ув'язнених у Росії різко скорочується, оскільки засуджених відправляють на війну.

Згідно з урядовою статистикою та правозахисниками, Росія звільнила до 100 000 ув’язнених і відправила їх воювати в Україну – це набагато більше, ніж було відомо раніше. Різке скорочення кількості ув'язнених свідчить про те, що Міноборони продовжувало агресивно вербувати засуджених злочинців навіть після блокування доступу до ув'язнених групою найманців Вагнера, яка була піонером кампанії обміну помилування на військову службу.

За словами заступника міністра юстиції Всеволода Вуколова, який оприлюднив цю цифру під час панельної дискусії на початку цього місяця, чисельність російських в’язниць, яка перед вторгненням в Україну в лютому 2022 року оцінювалася приблизно в 420 000 осіб, впала до історичного мінімуму в 266 000 осіб.

Зараз російські сили сильно залежать від ув’язнених, яких вилучають з колоній з обіцянкою помилування. Цю практику започаткував покійний бос ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин, який рік тому почав вербувати засуджених для боротьби в Україні та зібрав 50-тисячну армію.

Засуджені виявилися вирішальними для тривалої, кривавої та зрештою успішної кампанії Вагнера із захоплення східноукраїнського міста Бахмут. У серпні, через три місяці після встановлення контролю над містом, Пригожин загинув у підозрілому вибуху літака.

На піку вербувальної кампанії Пригожина минулого року він літав на гелікоптері з однієї російської виправної колонії в іншу, закликаючи в'язнів спокутувати свої злочини "кров'ю" і пропонуючи звільнити їх. Приблизно в той час Федеральна служба виконання покарань Росії перестала публікувати свою зазвичай детальну статистику, невдовзі після того, як дані показали, що чоловіча кількість ув’язнених у Росії лише за два місяці скоротилася на 23 000 осіб.

"Якщо 10 років тому наш контингент у в'язницях досягав майже 700 тис. осіб, то зараз у нас у виправних колоніях близько 266 тис. осіб", — сказав Вуколов на початку цього місяця.

Чому ЄС лише "знизує плечима" на проросійську діяльність Орбана

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У Politico написали про те, чому ЄС "знизує плечима", коли проросійські друзі Орбан і Фіко тролять Захід. Дипломати ЄС кажуть, що Угорщина та Словаччина можуть зробити обмежену кількість руйнівних заходів, але побоювання щодо їхньої промосковської позиції залишаються глибокі.

"Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан провів минулий тиждень, нахабно тролячи Захід — потискав руку Володимиру Путіну, порівнював ЄС із репресивним Радянським Союзом і обіцяв затримати новий транш допомоги Україні. Тепер пихатий угорський лідер збирається об’єднатися з новообраним пропутінським лідером Словаччини Робертом Фіцо, щоб ще більше образити блок під час зустрічі лідерів ЄС у четвер у Брюсселі", - пишуть у виданні і додають, що відповідь ЄС полягає в "колективному знизуванні плечима" і лише "тихому шепоті", що Брюссель розморозить 13 мільярдів євро для Угорщини в обмін на проведення Будапештом реформ, щоб привести його у відповідність до стандартів верховенства права ЄС.

"Словаччина настільки мізерна країна, що це мало що змінить", — сказав чиновник ЄС. "У Словаччини майже немає важелів впливу. Їм потрібні їхні фонди згуртованості та добра воля ЄС, вони не можуть дозволити собі бути порушниками спокою в Брюсселі. Набагато важливішим для Орбана є втрата Польщею як союзника з питань верховенства права, вони мали реальний вплив через свій розмір".

Подібним чином французький чиновник наполягав на тому, що Орбан теж зрештою погодився на важливі рішення, незважаючи на його театральні виступи проти ЄС.

"Очевидно, що сигнал, який посилає це зображення [Орбан і Путін потискують один одному руки], не є позитивним і некорисним", — сказав представник Єлисейського двору. "Але якщо зробити крок назад і поглянути на те, що зробили Європейський Союз і Угорщина щодо війни, спровокованої Росією в Україні, ми легко побачимо, що всі рішення були прийняті одноголосно", в тому числі щодо санкцій проти Росії та підтримки України. "І саме на цьому ми повинні наполягати".

Тим не менш, не так легко відкинути руйнівні здібності Орбана. Хоча санкції ЄС проти Росії були погоджені, Угорщина регулярно відкладала заходи, щоб вирвати поступки. Подібним чином його нинішня публічна непокора НАТО та Вашингтону означає, що країни Центральної та Східної Європи дедалі більше стурбовані такою політикою.

У приватних розмовах дипломати з регіону дивуються, чому західні держави повинні продовжувати ділитися конфіденційною інформацією з Угорщиною, якщо її лідер лояльний насамперед до Росії.

"Якби я був на місці України, я б не відчував себе комфортно ділитися будь-якими планами, доки він присутній", — сказав один високопоставлений дипломат, який залишився анонімним.