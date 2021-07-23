У Вашингтоні сталася стрілянина неподалік Білого дому

Про це повідомляє ВВС.

Повідомляється, що пролунало більше 20 пострілів. Нападник втік на машині після стрілянини.

Свідки розповіли, що були дуже налякані такими подіями, які сталися у багатолюдному місці.

Зазначимо, що президент США Джо Байден пообіцяв вжити заходів щодо боротьби зі озброєною злочинністю, застосовуючи більш жорсткі правила щодо видів зброї та посилені перевірки.