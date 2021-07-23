У Вашингтоні сталася стрілянина неподалік Білого дому
Нападник відкрив вогонь біля ресторану у Вашингтоні у 1,5 км від Білого дому
Про це повідомляє ВВС.
Повідомляється, що пролунало більше 20 пострілів. Нападник втік на машині після стрілянини.
Свідки розповіли, що були дуже налякані такими подіями, які сталися у багатолюдному місці.
Зазначимо, що президент США Джо Байден пообіцяв вжити заходів щодо боротьби зі озброєною злочинністю, застосовуючи більш жорсткі правила щодо видів зброї та посилені перевірки.
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