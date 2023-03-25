Про це повідомляє вінницький портал 20 хвилин.

Попрощатися із Сергієм прийшли десятки людей.

"Для сім’ї він був люблячим батьком, для друзів та знайомих - чудовою, чуйною людиною, яка завжди прийде на допомогу. Сьогодні його провели в останню путь," - ідеться у повідомленні.

Сергій Гайструк попри непризовний вік, за кілька днів до широкомасштабного вторгнення росіян пішов добровольцем до Вінницької тероборони. Пізніше його призначили командиром медичної частини батальйону "Дністер", де він відповідав за матеріальне забезпечення, командував евакуацією поранених захисників України, допомагав зберегти їм життя.

"На превеликий жаль, його здолала важка хвороба. Він помер у віці 62 років," - пише "20 хвилин".

Сергій Гайструк був рекордсменом України з паверліфтингу серед ветеранів, деякий час працював головним лікарем у медичному закладі та акушером-гінекологом у пологовому будинку.