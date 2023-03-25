У Вінниці попрощалися з командиром медчастини батальйону "Дністер"
У суботу, 25 березня 2023 року, у Вінниці попрощалися із загиблим командиром медчастини батальйону "Дністер", спортсменом та відомим у місті лікарем Сергієм Гайструком
Про це повідомляє вінницький портал 20 хвилин.
Попрощатися із Сергієм прийшли десятки людей.
"Для сім’ї він був люблячим батьком, для друзів та знайомих - чудовою, чуйною людиною, яка завжди прийде на допомогу. Сьогодні його провели в останню путь," - ідеться у повідомленні.
Сергій Гайструк попри непризовний вік, за кілька днів до широкомасштабного вторгнення росіян пішов добровольцем до Вінницької тероборони. Пізніше його призначили командиром медичної частини батальйону "Дністер", де він відповідав за матеріальне забезпечення, командував евакуацією поранених захисників України, допомагав зберегти їм життя.
"На превеликий жаль, його здолала важка хвороба. Він помер у віці 62 років," - пише "20 хвилин".
Сергій Гайструк був рекордсменом України з паверліфтингу серед ветеранів, деякий час працював головним лікарем у медичному закладі та акушером-гінекологом у пологовому будинку.
- У п'ятницю, 10 березня, у столиці попрощалися із загиблим Героєм України Дмитром Коцюбайлом на псевдо Да Вінчі. Провести воїна в останню путь прийшли сотні людей.
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