У випадку гіпотетичної аварії на ЗАЕС радіоактивна хмара піде на Росію, - фахівці. Карти
Розрахунки проводили за допомогою європейських систем підтримки прийняття рішень JRODOS та ARGOS (для розрахунків DSA Норвегія), на базі даних метеорологічного прогнозу на наступні 3 доби.
Про це повідомляє Державна інспекція ядерного регулювання України, - інформує Еспресо.TV.
Фахівці Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки та DSA (Норвегія) розрахували моделі поширення та траєкторії руху повітряних мас з промислового майданчика Запорізької АЕС продовж найближчих 9 годин у випадку аварії на ЗАЕС.
За результатами розрахунків, напрямок руху хмари - південно-східний (у бік кордону Росії) до відстані в 1100 км від майданчика ЗАЕС. Подальший напрямок руху хмари дещо відрізняється напрямком через відмінності в вихідних даних при моделюванні.
"Дана область отримана шляхом моделювання розповсюдження викиду при одному із сценаріїв важкої аварії з пошкодженням активної зони реактору одного з енергоблоків через втрату охолодження палива та викидом через нещільності контайменту. Розрахунки проведено за допомогою європейських систем підтримки прийняття рішень JRODOS та ARGOS (для розрахунків DSA Норвегія), на базі даних метеорологічного прогнозу на наступні 3 доби", - стверджують фахівці Державної інспекції ядерного регулювання України.
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