У Зеленського планують зачистити медіаринок напередодні виборів, – Уманський

Про це в ефірі “Прямого” заявив міністр фінансів України (2020) Ігор Уманський.

“В чому проблема цього закону? Насправді у нас ціла низка доволі впливових осіб досі користуються монопольним становищем та отримають надприбутки. У тому числі через зростання своїх бізнес-інтересів з державою, державним сектором і державними монополіями. І це величезна проблема, яку необхідно вирішувати. Вирішити це можна буквально за декілька місяців, якщо ти маєш безпосередній вплив на кадрові рішення, на рішення уряду, Верховної Ради тощо. Ця влада цей вплив має”, – зазначає ексміністр.

"Що вирішується законом? Чи обмежуються якісь бізнес-можливості для людей, які потраплять у цей список? Жодним чином. Немає жодних вимог до частки їхньої на ринку. Або встановлено, що він олігарх, і тоді як наслідок його ці монопольні утворення мають бути в якийсь спосіб демонополізовані. Там нічого цього немає. Жодних обмежень щодо бізнесу, жодних вимог щодо конкурентних якихось позицій там немає" - сказав Уманський.

Він також зауважив, що критерії віднесення до олігархів настільки розмиті, що трактувати їх можна дуже вільно.

“Задаєшся питанням: навіщо це? Бо єдине, що впадає в очі й де є наслідки – це якщо ці олігархи володіють ЗМІ. Через цей закон можлива боротьба за вплив над ЗМІ й за лояльність як центральних, так і регіональних медіа, які фінансують у тому числі місцевих лідерів. За них голосують люди, в тому числі одіозних певним чином мерів. Як наслідок, великих бізнесменів, які володіють засобами масової інформації, можна віднести до цього переліку й далі вже маніпулювати тією редакційною політикою, яку проводять їхні ЗМІ. Тобто це підготовка до виборів 2023 року і поступова зачистка медійного ринку”, – говорить Уманський.