"Важко не провести паралель із Голодомором": канадський міністр Саджан про удари РФ по цивільних об'єктах
Згадавши про визнання Канадою Голодомору актом геноциду, Саджан наголосив, що "решті світу дуже важливо пам’ятати, що в Україні вже не вперше чиняться такі масові злочини"
Навмисні військові удари по цивільних об’єктах в Україні можуть свідчити про намір росіян морити українців голодом, як під час Голодомору. Таку думку після візиту до України висловив міністр міжнародного розвитку Канади Харджит Саджан, передає Укрінформ.
"Згодом ми визначимося із актуальною термінологією, але, зважаючи на кількість ракет, використаних проти цивільних, важко не провести паралель із Голодомором-геноцидом", - сказав Саджан.
За його словами, Канада розуміла, що енергетична інфраструктура України може стати мішенню, "але ми не усвідомлювали, що Путін діятиме настільки навмисно".
"Ми не можемо виключати цього. Прямі удари по енергетичній інфраструктурі мають безпосередній вплив на цивільних", - відповів міністр на запитання про те, чи мають росіяни на меті заморозити українців та поширити голод.
- Нагадаємо, у Європейському Союзі засудили російські атаки на українські міста 10 й 11 жовтня
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.05
Купівля 40.05Продаж 40.91
-
EUR
Купівля 38.33Продаж 39.51
- Актуальне
- Важливе