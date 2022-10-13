"Важко не провести паралель із Голодомором": канадський міністр Саджан про удари РФ по цивільних об'єктах

Навмисні військові удари по цивільних об’єктах в Україні можуть свідчити про намір росіян морити українців голодом, як під час Голодомору. Таку думку після візиту до України висловив міністр міжнародного розвитку Канади Харджит Саджан, передає Укрінформ.

"Згодом ми визначимося із актуальною термінологією, але, зважаючи на кількість ракет, використаних проти цивільних, важко не провести паралель із Голодомором-геноцидом", - сказав Саджан.

За його словами, Канада розуміла, що енергетична інфраструктура України може стати мішенню, "але ми не усвідомлювали, що Путін діятиме настільки навмисно".

"Ми не можемо виключати цього. Прямі удари по енергетичній інфраструктурі мають безпосередній вплив на цивільних", - відповів міністр на запитання про те, чи мають росіяни на меті заморозити українців та поширити голод.

Нагадаємо, у Європейському Союзі засудили російські атаки на українські міста 10 й 11 жовтня