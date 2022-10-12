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У ЄС назвали "варварськими й боягузливими" масовані атаки РФ по Україні

12 жовтня, 2022 середа
06:53
Світ ЄС

У Європейському Союзі засудили російські атаки на українські міста 10 й 11 жовтня. Також в ЄС наголосили, що керівництво РФ, режим Лукашенка й усі відповідальні та причетні до будь-яких воєнних злочинів будуть притягнуті до відповідальності

Про це йдеться у заяві Європейського Союзу, виголошеній під час спеціального засідання Постійної ради ОБСЄ 11 жовтня у Відні, передає Укрінформ.

ЄС зазначає, що атаки з боку Росії націлені на завдання максимальної шкоди мирному населенню. 

"Невибіркові атаки на цивільних осіб або цивільні об'єкти без розрізнення, а також навмисні напади на мирне населення як таке або на окремих цивільних осіб, які не беруть участі у бойових діях, заборонені міжнародним гуманітарним правом і є воєнними злочинами", - йдеться у заяві.

Керівництво РФ та її спільник – режим Лукашенка в Білорусі – а також усі відповідальні та причетні до будь-яких воєнних злочинів, "будуть притягнуті до відповідальності".

"Ми докладемо всіх зусиль, щоб справедливість взяла гору", - сказали в ЄС.

Також Євросоюз засудив атаки на українські міста та назвали їх "варварськими й боягузливими".

Європейський Союз занепокоєний "діями Росії на Запорізькій атомній електростанції та навколо неї, а також на інших ядерних об’єктах і майданчиках в Україні", зазначивши, що РФ "значно підвищує ризик ядерної аварії".

Абсолютно неприйнятними й безпідставними вважають у ЄС звинувачення білоруського режиму на адресу України та закликали Мінськ "утриматися від будь-якої подальшої участі в жорстокій, бездушній і незаконній агресивній війні Росії проти України й, зокрема, негайно припинити використання території білорусі як плацдарму для нападів на Україну та українське цивільне населення".

"ЄС залишається непохитним у своїй підтримці незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України та вимагає від Росії негайно, повністю та безумовно вивести всі свої війська та військову техніку з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи незаконно анексовану Автономну Республіку Крим і місто Севастополь", - йдеться у заяві.

Протягом 10–11 жовтня окупанти вчинили масовану атаку на міста й села України. Серед постраждалих - Київ, Львів, Дніпро, Запоріжжя, Кривий РігВінниччина, Хмельниччина, Сумщина, Івано-Франківщина, Житомирщина.

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Росія
ЄС
війна з Росією
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