Угорщина не планує підтримувати ембарго на російський газ
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що угорці проти створення безполітної зони над Україною
Про це повідомляє ZN.ua з посиланням на hirado.hu.
На думку Сійярто, закриття неба несе буцімто небезпеку Угорщині та її громадянам на українському Закарпатті.
Також країна проти миротворчих місій в Україні - він сказав, що це може призвести до сухопутного конфлікту з НАТО.
Угорщина також не буде підтримувати санкції ЄС, що стосуються ембарго на російські енергоносії.
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