Угорщина не планує підтримувати ембарго на російський газ

Про це повідомляє ZN.ua з посиланням на hirado.hu.



На думку Сійярто, закриття неба несе буцімто небезпеку Угорщині та її громадянам на українському Закарпатті.



Також країна проти миротворчих місій в Україні - він сказав, що це може призвести до сухопутного конфлікту з НАТО.



Угорщина також не буде підтримувати санкції ЄС, що стосуються ембарго на російські енергоносії.

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