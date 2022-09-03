Україна була б в сильнішій позиції, якби Захід одразу дав зброю, яку постачає зараз, - військовий експерт Шерр

Про це сказав британський аналітик та військовий експерт Джеймс Шерр в програмі "Студія Захід з Антоном Борковським" на телеканалі "Еспресо".

"Збройні сили України переживають безпрецедентний перехід від використання радянської зброї до найсучаснішої та технологічно досконалішої західної зброї. Це надзвичайно складний перехід. Щоб навчити людей, потрібен час. Їм потрібен час, щоб зрозуміти специфіку. Саме постачання та обслуговування дуже складне. Ви не можете взяти і просто передати українським силам 50 HIMARS за одну ніч, з вірою, що ви передаєте щось придатне для негайного використання", - зазначив він.

На думку Шера, попри встановлені Білим домом політичні обмеження, що Пентагон та Збройні сили США постачають Україні все, що можуть, в найкоротші терміни.

"Я також твердо переконаний, що, як і в минулому, українські військовослужбовці стають дедалі досвідченішими та дуже швидко інтегрують нову зброю в бойовий порядок України. Тому не поспішайте таврувати Захід клеймом неохочості та зволікань. Як я вже сказав, інша сторона медалі полягає в тому, що подекуди в США відчувається нездоровий рівень страху перед російською ескалацією. Від вашої реакції на ці російські погрози залежить збільшення рівня підтримки, яку нададуть Україні, а також ризики, на які заради вас підуть", - додав експерт.

Він вважає, що немає жодних підстав для обмежень щодо дальності дії та характеристик зброї для України.

"На початку війни Зеленський та уряд запропонували Заходу дуже вигідний та простий сценарій. "Дайте нам зброю та все необхідне для ведення боротьби, і ми впораємося самі, вам не доведеться вступати в цю війну". І я б сказав, що ми виконали свої зобов'язання на 75% і то з запізненням. Якби певні кроки, які ми зараз робимо, певні категорії озброєння, які ми зараз постачаємо, були б надані, як тільки до нас вперше звернулися по допомогу, то Україна зараз була б у набагато сильнішій позиції. Стан країни був би кращим. Захід був би сильнішим. Росіяни раніше б зрозуміли, що їм не вдасться нас залякати, бо нам по суті нема чого боятися. Росіяни готові ризикувати, але вони не безрозсудні. У нас немає іншого вибору, окрім як наважитися на ризики, яких не уникнути у даній ситуації. Ризики та небезпека ескалації є невід’ємними компонентами війни, які потрібно прийняти", - підсумував Шерр.