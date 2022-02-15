Україна має забезпечити собі запаси нафтопродуктів на випадок кризи – експертка
Україна має наростити запаси нафтопродуктів на випадок військового вторгнення або енергетичної кризи, в іншому разі ми ставимо себе в пряму залежність від країни-агресора
Про це директорка з наукової роботи Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, експертка з питань міжнародної торгівлі Вероніка Мовчан розповіла у програмі “Еспресо: Капітал з Андрієм Яніцьким” в ефірі Еспресо.TV.
“Україна має забезпечити собі запаси нафти і нафтопродуктів, це тривала дискусія в енергетичному співтовариства. Мають бути великі стратегічні запаси на випадок криз, не тільки військової агресії”, – сказала вона.
Україна залежить від російських енергоресурсів, в тому числі – від експорту палива з Білорусі.
“Білорусь переробляє російську нафту, інша проблема – блокування імпорту нафтопродуктів з балтійських країн”, – зауважила експертка.
Відтак, окрім нарощування стратегічних запасів, Україна має диверсифікувати поставки палива з різних країн, зменшуючи свою залежність від країни-агресора.
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