​Україна має забезпечити собі запаси нафтопродуктів на випадок кризи – експертка

Про це директорка з наукової роботи Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, експертка з питань міжнародної торгівлі Вероніка Мовчан розповіла у програмі “Еспресо: Капітал з Андрієм Яніцьким” в ефірі Еспресо.TV.

“Україна має забезпечити собі запаси нафти і нафтопродуктів, це тривала дискусія в енергетичному співтовариства. Мають бути великі стратегічні запаси на випадок криз, не тільки військової агресії”, – сказала вона.

Україна залежить від російських енергоресурсів, в тому числі – від експорту палива з Білорусі.

“Білорусь переробляє російську нафту, інша проблема – блокування імпорту нафтопродуктів з балтійських країн”, – зауважила експертка.

Відтак, окрім нарощування стратегічних запасів, Україна має диверсифікувати поставки палива з різних країн, зменшуючи свою залежність від країни-агресора.