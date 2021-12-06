Україна надала аварійну допомогу енергосистемі Польщі
У понеділок, 6 грудня, Національна енергетична компанія "Укренерго" надала аварійну допомогу Польщі в обсязі 945 МВт-год
Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".
"У понеділок, 6 грудня 2021 року, з 09:00 до 16:00 (за київським часом) диспетчерський центр НЕК "Укренерго" на запит польського оператора системи передачі Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) надав енергомережі Польщі аварійну допомогу з Об’єднаної енергосистеми (ОЕС) України. Загальний обсяг аварійної допомоги склав 945 МВт-год (135 МВт рівним графіком упродовж семи годин поспіль)", - йдеться у повідомленні.
Для надання допомоги блок №7 Добротвірської ТЕС перефіксували на повітряну лінію електропередач 220 кВ "Добротвірська ТЕС - Замость".
В Укренерго зазначили, що аварійна допомога - це не комерційний імпорт, а її надання відбулось у рамках договору, підписаного 5 серпня 2019 року.
- Нагадаємо, 15 вересня через зупинку одразу кількох енергоблоків на Бурштинській тепловій електростанції Україна була змушена звернутися до Словаччини за аварійною допомогою.
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