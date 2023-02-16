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Війна з Росією: хроніка
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Головна Світ про Україну Україна - найбільший у світі будівельний майданчик, РФ рахує прогрес у метрах, а не в кілометрах, найскладніше завдання - переконати Путіна, що він програє. Світові ЗМІ про Україну 16 лютого
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Україна - найбільший у світі будівельний майданчик, РФ рахує прогрес у метрах, а не в кілометрах, найскладніше завдання - переконати Путіна, що він програє. Світові ЗМІ про Україну 16 лютого

Юрій Мартинович
16 лютого, 2023 четвер
21:44
Світ про Україну світ, міжнародний огляд

Гонка за відновлення України триває, адже зараз це "найбільший у світі будівельний майданчик", майбутнє президента Росії Володимира Путіна при владі стало менш визначеним після вторгнення країни в Україну, найскладніше завдання Заходу в Україні - переконати Путіна, що він програє

Це і не тільки було у фокусі новин міжнародних видань про Україну.

The New York Times:

Журналісти видання The New York Times написали статтю про те, що гонка за відновлення України триває, адже зараз це "найбільший у світі будівельний майданчик". Поки лідери країни розробляють післявоєнні плани, компанії з усього світу змагаються за переваги в тому, що може стати багатомільярдним зусиллям, хоча й повним ризику. За деякими оцінками, вартість відновлення фізичної інфраструктури України досягає 750 мільярдів доларів США. Латвійські покрівельні компанії та південнокорейські спеціалісти з торгівлі. Виробники паливних елементів з Данії та виробники деревини з Австрії. Титани приватного капіталу з Нью-Йорка та оператори бетонних заводів з Німеччини. Тисячі компаній по всьому світу готові до можливої багатомільярдної золотої лихоманки: відновлення України після закінчення війни.

Також The New York Times написали статтю про українську культуру, а саме про український оркестр, який гастролює із місією популяризувати культуру своєї країни. Учасники гастролюючого оркестру Львівської національної філармонії України мають концертний тур по США.

Українська скрипалька Соломія Ониськів минулого місяця прибула до США з відрядженням. З наближенням першої річниці російського вторгнення, вона хвилюється, що світ швидко забуває про страждання в Україні. Вона приїхала разом із 65 іншими музикантами Львівської національної філармонії України, щоб очолити тур із 40 концертів, спрямованих на популяризацію української культури.

The Washington Post:

У The Washington Post написали про те, що авторитарний білоруський лідер Олександр Лукашенко в четвер звинуватив Україну в провокуванні повномасштабного вторгнення Росії минулого року, і він наполягає на тому, що Білорусь "мирна нація", незважаючи на те, що дозволив використовувати свою територію як плацдарм для війни.

У типово заплутаних коментарях на прес-конференції в Мінську Лукашенко, здавалося, знову протистояв будь-якому тиску з боку Москви щодо відправлення власних військ в Україну, попереджаючи, що він зробить це лише в разі нападу на його країну.

У коментарях, виданих як суворе попередження Україні та іншим західним державам, Лукашенко сказав: "Я готовий воювати разом з росіянами з території Білорусі лише в одному випадку: якщо хоч один солдат ступить у Білорусь, щоб вбивати моїх людей".

Також у The Washington Post написали про те, що поки росіяни просуваються вперед поблизу Бахмута, українці викопують запасні захисні споруди. Найближча українська артилерійська позиція до бурхливого бою за Бахмут прихована в лісі приблизно за 13 000 футів від ворога. Солдати тут тримаються тижнями, кидаючи 122-мм снаряди по росіянам, які намагаються оточити місто. Якщо росіяни підійдуть хоч трохи ближче, українцям доведеться відвести гармати назад, щоб не вести вогонь над головами ворога, сказав командир взводу The Washington Post.

"Сьогодні ми все ще їх утримуємо, але це дуже динамічно", — сказав Олександр, офіцер 128-ї гірсько-штурмової бригади: "Це може змінитися за день".

Але навіть якщо росіяни рухатимуться вперед, вони далеко не зайдуть, сказав він. Бойові землерийні машини копають нові траншеї на хребті всього за кілька сотень ярдів далі на захід.

Reuters:

У Reuters написали про те, що майбутнє президента Росії Володимира Путіна при владі стало менш визначеним після вторгнення країни в Україну, заявив у четвер західний чиновник, але неможливо передбачити, коли можуть відбутися будь-які зміни в Кремлі.

З наближенням першої річниці російського вторгнення в Україну деякі представники російської еліти побоюються, що війна затягнеться, виснажуючи життя та ресурси, а надії Путіна покращити свою репутацію в Росії розвіялися.

The Wall Street Journal:

У The Wall Street Journal написали про те, що Росія здійснила ракетний обстріл, який вразив критично інфраструктуру в Україні в четвер. Київ попередив, що наступного тижня в першу річницю російського вторгнення очікується значно більший ракетний удар по цілях по всій країні.

Україна готується до посилення наступу Росії вздовж лінії фронту на сході та півдні, а також ймовірність нових атак, коли країна відзначатиме річницю вторгнення 24 лютого. 

CNN:

У CNN написали статтю про те, що найскладніше завдання Заходу в Україні - переконати Путіна, що він програє. Припинення війни в Україні на умовах, прийнятних для президента Володимира Зеленського, вимагатиме від Заходу переконати російського лідера Володимира Путіна, що він програє.

Напередодні річниці російського вторгнення наступного тижня лідери США та Заходу готуються до демонстрації єдності та сили, спрямованої на те, щоб раз і назавжди підтвердити, що НАТО бере участь у довгостроковому конфлікті й до поразки Москви.

"Росія програла – вони програли стратегічно, оперативно і тактично", – заявив голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг попередив, що "Путін повинен усвідомити, що він не може перемогти", коли він пояснював причину швидкої доставки зброї та боєприпасів українським силам. А Джуліанна Сміт, посол США в НАТО, сказала CNN, що Вашингтон робить усе можливе, щоб "продовжувати тиснути на Москву, щоб вплинути на стратегічні розрахунки Путіна". Генерал США у відставці та колишній глава ЦРУ Девід Петреус сказав, що конфлікт завершиться "розв’язанням шляхом переговорів", коли Путін зрозуміє, що війна неможлива на полі бою та на внутрішньому фронті.

BBC:

У BBC написали статтю про те, що російська тактика ракетних ударів змінилася, зокрема, цьому свідчення повітряні кулі над Києвом. Більшість повітряних куль було збито, повідомили київські військові, додавши, що їх рухала сила вітру.

Зображення, які поширюються в соціальних мережах, демонструють невитончений дизайн із хрестоподібною структурою, що відбиває радар, що тягнеться під повітряною кулею, підвішеною на мотузці.

Останніми днями над східним районом Дніпропетровщини також були помічені повітряні кулі з відбивачами.

Висотні повітряні кулі нещодавно підняли напругу в США, а також в Україні. Раніше цього тижня Румунія підняла винищувачі, коли на висоті приблизно 11 000 футів (3350 м) було помічено об’єкт, схожий на повітряну кулю. Молдова ненадовго закрила свій повітряний простір через невпізнаний об'єкт.

З наближенням першої річниці російського вторгнення в Україну повітряні кулі, здається, є доповненням до використання Росією в повітрі крилатих ракет і дешевших іранських безпілотників.

Gazeta Wyborcza:

Польські журналісти написали статтю про те, що Путін "рахує прогрес у метрах, а не в кілометрах", адже за рік Росія втратила половину сучасних танків. Росія почала наступ на сході України, але, незважаючи на величезні людські втрати, лінія фронту практично не рухається. Експерти пояснюють це відсутністю важкої техніки з російської сторони.

Тиждень тому аналітики вашингтонського аналітичного центру Institute for War Studies (ISW) заявили, що почався довгоочікуваний великий наступ Росії на сході України, і що Росія - вперше з серпня минулого року. - "відновила ініціативу і диктує хід бою".

Незважаючи на масовані атаки Росії на українські позиції в Донецькій і Луганській областях, лінія фронту не змінилася. Британський міністр оборони Бен Уоллес навіть заявив, що російські досягнення "вимірюються в метрах, а не в кілометрах".

Також у Gazeta Wyborcza написали про те, що російський парламент блискавично ухвалив підвищення податків на нафту. Це забезпечить російський бюджет додатково 9 мільярдів доларів. Таким чином Росія вичавлює мільярди з виробників нафти, щоб врятувати свій бюджет. У четвер нижня палата російського парламенту прийняла зміни щодо податків на видобуток нафти та додатковий прибуток від продажу цієї сировини.

Крім цього, у Gazeta Wyborcza проаналізували, чи дійсно українська армія залежить від Starlink, якщо Маск відріже їх від інтернету. Американського мільярдера Ілона Маска давно вважають ключовим прихильником України. Але раптом він заявив, що обмежить використання своїх супутників Starlink українськими військовими. Військові на Бахмутському фронті вже відчувають наслідки.
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