На таких темах акцентують міжнародні видання станом на ранок 27 липня.

Посилення контрнаступу ЗСУ та зростання напруги на півночі України

Українські війська розпочали новий поштовх у своєму контрнаступі проти російських окупантів і просунулися на південь від Оріхова в Запорізькій області країни, пише The Washington Post. Мета Києва – вийти до Азовського моря, що перекриє сухопутний міст Москви до окупованого Криму, який є ключовим каналом для переміщення російських військ, обладнання та постачання в Україну. У Києві заявили, що наступаючі сили закріпилися на досягнутих рубежах і завдають вогневих ушкоджень. Водночас американський чиновник висловив обережність, роблячи висновки з початкових переміщень на полі бою про те, що основний напрям контрнаступу розпочато. За його словами, немає великого почуття впевненості, що це великий крок.

Збройні сили кидають основну частину своїх підготовлених на Заході резервів у бій, щоб розірвати контроль Росії на півдні. Україна має подолати щільну оборону мінних полів, окопів і солдатів, каже The New York Times. Українські війська, які намагаються пробити російські лінії, стикаються з, мабуть, найбільшим випробуванням у війні, оскільки, за словами двох чиновників Пентагону, Київ починає головний напрямок свого контрнаступу на півдні країни. Водночас українські війська продовжують наступ навколо донецького міста Бахмут, де три місяці тому Росія здобула перемогу в багатомісячній кровопролитній битві за зруйноване місто. Україна намагається частково оточити Бахмут, наступаючи з півночі та півдня, щоб створити загрозу російським військам усередині.

Фото: Roman Naumov ЗСУ

Українські військові кажуть, що на півдні Росія створила багатошарові мінні поля та укріпила оборонні лінії, які ускладнюють просування військової техніки, включаючи танки та бронетехніку, надані Заходом. BBC стверджує , що у наступі України на півдні є військова логіка. Це вважається ключовим моментом для розділення російських сил і досягнення окупованих міст Мелітополя та Маріуполя – аж до Криму. Але зосередженість на цій осі означає, що Україна зараз також атакує російські оборонні лінії там, де вони найсильніші.

Видання також пропонує думку про те, чи мав минулого року рацію генерал Марк Міллі щодо війни в Україні. Тоді в листопаді, коли Україна деокупувала Херсон, світ був приголомшений героїчними здобутками ЗСУ, а генерал США зазначив, що надалі Росію буде важко вигнати силою з усіх окупованих територій, тому настав час для переговорів. Але пробна повітряна куля Міллі впала на землю, каже автор WP. Адміністрація Байдена негайно дистанціювалася від його заяв. Ми не знаємо, чи могла Росія бути відкритою для переговорів. Але навіть ідею пошуку політичного врегулювання в політичних колах Вашингтона сприймали як таку, що підриває мету України щодо повної перемоги.

Зараз публічно західні лідери закликають до терпіння. Контрнаступ України далекий від завершення. Проте скептицизм Міллі щодо здатності України досягти повної перемоги, схоже, був широко поширений в адміністрації Байдена до початку контрнаступу. Україна все ще в боротьбі, і крах Росії все ще може статися. Може здаватися, що виснажливі війни заходять у глухий кут, доки раптом зростаючі втрати не призведуть до руйнування оборонних ліній. А заколот Групи Вагнера минулого місяця яскраво підкреслив крихкість російських командних структур. Але якщо перспективи української воєнної перемоги насправді віддалені — і якщо американські лідери це знають, — тоді будемо сподіватися, що вони зможуть проявити більше мудрості та гнучкості, ніж лідери Першої світової війни, про яких Міллі говорив минулого листопада.

Інша стаття стверджує, що уздовж північного кордону України зросли побоювання щодо можливостей нових військових атак після того, як найманці ПВК Вагнера Євгена Пригожина перейшли до Білорусі після короткотривалого заколоту проти військового керівництва Москви минулого місяця, коли Україна – і навіть Польща – посилюють заходи безпеки та активізують заходи.

У відповідь Путін під час зустрічі з Радою безпеки минулого тижня попередив, що будь-яка агресія проти Білорусі буде вважатися нападом на Росію, і що Москва відповість усіма доступними їй ресурсами. Українські військові навіть допускають можливість, хоч і надуману, що Путін може дозволити використання тактичної ядерної зброї, водночас створюючи враження, ніби найманці Вагнера винні в шахрайській атаці.

Також видання пише про те, що африканські країни не схиляються на бік путінської Росії. З самого початку Африка опинилася в центрі геополітичного розколу через вторгнення Росії в Україну. Але немає простого способу підсумувати погляди континенту на війну в Україні. Росія намагалася побудувати антизахідні настрої, зосереджуючись на історії колоніалізму. Тому поки Захід не зможе висунути більш переконливий власний аргумент, африканські країни навряд чи підтримають його. Але це не означає, що континент приєднується до путінської Росії.

Росія з Північною Кореєю та Китаєм проти України, Молдова висилає дипломатів РФ

Делегації з Росії та Китаю, ключових союзників Північної Кореї у Корейській війні, зібралися цього тижня в Пхеньяні, щоб відсвяткувати День перемоги Північної Кореї у війні, яка спустошила Корейський півострів 70 років тому, оскільки зараз вони об’єднуються щодо ще одного сучасного конфлікту – руйнівного вторгнення Росії в Україну. Як пише CNN, на державному прийомі Шойгу та російської делегації, згадуючи про війну в Україні, міністр оборони Північної Кореї Кан Сун Нам висловив повну підтримку Пхеньяном "справедливої ​​боротьби російської армії та народу за захист суверенітету та безпеки країни".

За словами міжнародних експертів, присутність китайської та російської делегацій на річниці перемир’я підкреслює важливість, яку Пхеньян надає своїм відносинам з обома країнами. Разом з тим це свідчить про те, наскільки короткі списки друзів Китаю та Росії, а також готовність обох висловити підтримку режиму-ізгою.

Фото: Getty Images

Байден наказав США поділитися доказами воєнних злочинів Росії з Гаазьким судом, пише NYT . Цей крок свідчить про значну зміну в американській політиці, адже рішення, ухвалене паном Байденом останніми днями, перекреслює багатомісячний опір Пентагону, який стверджував, що це може прокласти шлях для суду, щоб переслідувати американських військових. Американські спецслужби зібрали інформацію, включно з деталями про рішення російських чиновників навмисно завдати ударів по цивільній інфраструктурі в Україні та примусово депортувати тисячі українських дітей з окупованої території. Вони вже поділилися деякими з цих доказів з українськими прокурорами, але утрималися від цього з Гаагою. Але тихе рішення припинило суперечку в адміністрації Байдена щодо співпраці з МКС після того, як Пентагон звинуватили в перешкоджанні.

Тим часом Молдова висилає 45 російських дипломатів і співробітників посольства через роки ворожих дій Москви, повідомляє The Guardian. Глава МЗС країни послався на повідомлення ЗМІ про нібито шпигунське обладнання, встановлене на даху посольства Росії в Кишиневі. "Ми погодилися з необхідністю обмежити кількість акредитованих дипломатів з Росії, щоб було менше людей, які намагаються дестабілізувати Республіку Молдова", – заявив міністр закордонних справ Ніку Попеску на засіданні уряду. Росія матиме час до 15 серпня скоротити персонал свого посольства з понад 80 до 25.

Атаки на українське зерно та побоювання продовольчої кризи у світі

США та їх союзники борються з тим, як запобігти глобальній продовольчій кризі після виходу Москви з чорноморської зернової угоди та нападів на українські порти та складські об’єкти. Щоб утримати величезну сільськогосподарську галузь України на плаву, оскільки до збору врожаю залишилося лише кілька місяців, офіційні особи США та Заходу шукають будь-які варіанти збільшення потужностей для зберігання, а також питання про те, чи можна більше зерна, пшениці чи ячменю вивезти з України.

Протягом останніх кількох днів було скликано низку термінових зустрічей організацій, включаючи ООН, НАТО та Європейську комісію. З’явилися нові обіцянки щодо підтримки аграрної промисловості України, включаючи нове зобов’язання щодо виділення 250 мільйонів доларів від Агентства США з міжнародного розвитку. Але чиновники визнають, що жодне з цих рішень не зможе замінити мільйони тонн продовольства, яке Україна могла експортувати зі своїх глибоководних портів.

Крім того, висловлюється думка про те, що нова мета атак РФ – культурна та економічна перлина Одеса. Росія перетнула так багато червоних ліній з початку свого повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року, що здається майже безглуздим знову прикріплювати цей ярлик до нещодавніх атак на Одесу, пише CNN. Навіть найбільш скептично налаштовані люди ніколи не очікували, що Росія завдасть удару по головному порту — ключовому гвинтику глобального ланцюга постачань продовольства.

На Одесу припав основний тягар гніву Росії через напад на Кримський міст цього місяця. Ці напади також збігаються з виходом Росії з Чорноморської зернової угоди, яка забезпечувала надходження українського зерна до світу. Мета хитрого Кремля – розірвати інфраструктуру експорту української сільськогосподарської продукції до такого рівня, що у розпачливих ринків не залишиться іншого вибору, як отримувати продукцію з Росії. Подумайте, каже автор, що Східна Африка, де, за словами Всесвітньої продовольчої програми, мільйони людей відчувають безпрецедентний рівень відсутності продовольчої безпеки, надзвичайно залежить від українського зерна. Незважаючи на те, що слова засудження з боку організацій, таких як ЮНЕСКО, стали звичайною відповіддю на російську агресію, слова не відбивають ракети, як це роблять патріоти.