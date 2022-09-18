Україна продала Євросоюзу електроенергії на понад 4 млрд грн
Сукупна вартість проданого на аукціонах Укренерго доступу до міждержавних електромереж із 30 червня по 18 вересня складає понад 4,1 млрд грн
Про це повідомила пресслужба енергетичної компанії "Укренерго" у телеграмі.
Як йдеться у повідомленні, Україна з 30 червня по 18 вересня експортувала до Європи електроенергії на суму понад 4,1 млрд грн.
"Водночас експорт електроенергії за перші два тижні вересня встановив торговий рекорд – $131 млн. Показник йде одразу після традиційно великих обсягів сільгосппродукції", - пише пресслужба Укренерго.
Зазначається, що за останній тиждень доступний обсяг перетинів до Словаччини та Румунії був проданий в повному обсязі. З 5 вересня його сукупна величина становить 300 МВт в денні та вечірні години (з максимальним споживанням) і 250 МВт в нічні.
Впродовж останнього тижня, 12–18 вересня, доступний обсяг перетинів до Словаччини та Румунії був проданий в повному обсязі. Нагадаємо, що з 5 вересня його сукупна величина становить 300 МВт в денні та вечірні години (з максимальним споживанням) і 250 МВт в нічні.
У окремих випадках кількість учасників аукціонів збільшилася до 12 компаній.
"На суміжних спотових ринках ціни продовжують знижуватися. На ринку "на добу наперед" у Румунії середня ціна базового навантаження з 12 по 17 вересня становила близько €386,8/МВт∙год, а в Словаччині – €442,6/МВт∙год, тоді тижнем раніше вони складали €412,9 та €446,2 відповідно", - пише пресслужба компанії.
Також зазначається, що на українському ринку "на добу наперед" ціна базового навантаження зросла і у більшість днів становила €88-89/МВт∙год.
"На тлі цього середньозважена ціна доступу до міждержавного перетину в порівнянні з попереднім тижнем знизилася до 8,1 тис. грн/Мвт∙год (–12,9%). Найвища гранична ціна в окремій годині становила 16 тис. грн/МВт∙год в напрямку Словаччини 13 вересня (у 20-й годині).
- 14 вересня голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький зазначив, що Україна після звільнення всієї території пред'явить Росії чек за заподіяні нею збитки.
- Голова правління компанії Кудрицький також на брифінгу заявив, що Укренерго готує резервні шляхи живлення електроенергією на випадок російських атак по енергетичній інфраструктурі України.
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