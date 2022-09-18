Про це повідомила пресслужба енергетичної компанії "Укренерго" у телеграмі.

Як йдеться у повідомленні, Україна з 30 червня по 18 вересня експортувала до Європи електроенергії на суму понад 4,1 млрд грн.

"Водночас експорт електроенергії за перші два тижні вересня встановив торговий рекорд – $131 млн. Показник йде одразу після традиційно великих обсягів сільгосппродукції", - пише пресслужба Укренерго.

Зазначається, що за останній тиждень доступний обсяг перетинів до Словаччини та Румунії був проданий в повному обсязі. З 5 вересня його сукупна величина становить 300 МВт в денні та вечірні години (з максимальним споживанням) і 250 МВт в нічні.

Впродовж останнього тижня, 12–18 вересня, доступний обсяг перетинів до Словаччини та Румунії був проданий в повному обсязі. Нагадаємо, що з 5 вересня його сукупна величина становить 300 МВт в денні та вечірні години (з максимальним споживанням) і 250 МВт в нічні.

У окремих випадках кількість учасників аукціонів збільшилася до 12 компаній.

"На суміжних спотових ринках ціни продовжують знижуватися. На ринку "на добу наперед" у Румунії середня ціна базового навантаження з 12 по 17 вересня становила близько €386,8/МВт∙год, а в Словаччині – €442,6/МВт∙год, тоді тижнем раніше вони складали €412,9 та €446,2 відповідно", - пише пресслужба компанії.

Також зазначається, що на українському ринку "на добу наперед" ціна базового навантаження зросла і у більшість днів становила €88-89/МВт∙год.

"На тлі цього середньозважена ціна доступу до міждержавного перетину в порівнянні з попереднім тижнем знизилася до 8,1 тис. грн/Мвт∙год (–12,9%). Найвища гранична ціна в окремій годині становила 16 тис. грн/МВт∙год в напрямку Словаччини 13 вересня (у 20-й годині).

14 вересня голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький зазначив, що Україна після звільнення всієї території пред'явить Росії чек за заподіяні нею збитки.

Голова правління компанії Кудрицький також на брифінгу заявив, що Укренерго готує резервні шляхи живлення електроенергією на випадок російських атак по енергетичній інфраструктурі України.

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