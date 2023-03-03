Головна English Львів Таблоїд
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Україна використовує керовані ракети власного виробництва з більшою дальністю, ніж HIMARS, - Національна асоціація ОПК України

Україна використовує керовані ракети власного виробництва з більшою дальністю, ніж HIMARS, - Національна асоціація ОПК України

3 березня, 2023 п'ятниця
19:53
війна з Росією

Україна має на озброєнні та використовує на полі бою керовані ракети власного виробництва "Вільха-М", які можуть бити далі, ніж надані союзниками HIMARS

Про це заявив заступник голови Національної асоціації оборонно-промислового комплексу України Іван Вінник у коментарі The War Zone.

У матеріалі йдеться, що ракети "Вільха-М" виробляються в невеликих кількостях, проти можуть вражати цілі на відстані 68 миль (близько 110 км) із більшою боєголовкою, ніж M31, якою стріляє HIMARS.

Іван Вінник пояснив, що "Вільха-М" - це модифікована радянська артилерійська ракета БМ-30 "Смерч". Вона має 300-мм боєголовку вагою 220 кг, яка може вражати цілі з високою точністю. Для порівняння, надані Україні системи HIMARS і M270 стріляють на відстань приблизно до 80 км.

Під час XV конференції "Безпековий діалог між США та Україною" у Національному прес-клубі у Вашингтоні Вінник заявив, що Україна застосовувала "Вільху-М" у бойових діях, проте не уточнив, де саме.

У розмові з The War Zone Вінник сказав, що програма модифікації "Вільхи-М" почалася в 2018 році і було випущено близько 100 одиниць. За його словами, вперше ці системи застосували в бойових діях у травні 2022 року. Він пояснив, що точність системи покращеє так зване "газове кермо" — десятки невеликих отворів, що випускають паливо, — призначене для скерування на ціль ракети, наведеної через GPS.

При цьому параметри точності цієї системи наразі не розголошують. Відомо, що ці боєприпаси стріляють на 36% далі з понад удвічі більшим корисним навантаженням, ніж GMLRS.

За словами Вінника, наразі планується модифікувати "Вільху-М", щоб збільшити радіус її дії до 150 км, проте він відмовився назвати терміни появи і кількість таких модифікацій.

"Скажімо так, сподіваємося, що якраз під час контрнаступу на півдні країни на Приазов'ї", — сказав Вінник.

За його словами, нові модифікації не випробовуватимуть до використання в бойових діях.

"Випробування проходитимуть на полі бою", — сказав Вінник.

У березні 2022 року пресслужба конструкторського бюро "Луч" повідомляла, що в перший тиждень повномасштабного вторгнення РФ українська система "Вільха" близько 50 разів поцілила по російських окупантах і їхній техніці.

Новини
Україна
зброя
Військові новини
зброя для України
Читайте також:
Майк Тайсон
1 березня, 2023 середа
Майк Тайсон назвав важковаговика з найпотужнішим ударом в історії
церковний календар
3 березня, 2023 п'ятниця
УГКЦ опублікувала оновлений церковний календар на вересень – грудень 2023 року
Блінкен та Лавров
2 березня, 2023 четвер
Блінкен і Лавров спілкувались на полях саміту G20: говорили про ядерну угоду та Україну
Київ
+3°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.4
    Купівля 38.4
    Продаж 39.3
  • EUR
    Купівля 40.22
    Продаж 41.24
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
3 березня
20:50
повітряна тривога
Не боїться "блекауту". У Києві встановлюють нову систему сповіщення про загрози
20:30
Дмитро Кулеба
До коаліції, яка підтримує створення спецтрибуналу для РФ, входять вже 29 країн, - Кулеба
20:24
Енергетика
Україна до наступного опалювального сезону посилить захист енергосистеми, - Шмигаль
20:18
Мелітополь
Окупанти "нарекли" Мелітополь "центром" Запорізької області
20:06
OPINION
Ігор Гулик
Бухарест-2008 наздогнав Меркель
20:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 373-го дня війни: 101 гусеничний броньовик від волонтерів, конфісковані активи РФ та збитий СУ-34 РФ
20:00
Огляд
Ярослав Амосов (ліворуч) та Логан Сторлі, змішані єдиноборства
Новий тренер збірної та фантастична перемога Амосова: огляд найголовніших подій українського спорту за тиждень
19:58
білоруські та російські військові
Військові навчання Росії та Білорусі знову продовжили
19:55
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
ЄС передасть Україні понад 5 тис. сонячних панелей
19:47
Сергій Ребров
Арабський клуб Реброва не продав "Шахтарю" бразильського футболіста, - ЗМІ
19:32
Рамзан Кадиров
Кадиров, імовірно, має серйозні проблеми зі здоров'ям, - Bild
19:15
Ексклюзив
Танк Е-80 та БМПТ "Термінатор" (позаду)
Під Кремінною ворог крім танків, артилерії та авіації застосовує БМПТ "Термінатор" і хімічну зброю, - військовослужбовець 15-го окремого полку НГУ
19:09
Українські прикордонники
У Бахмуті прикордонники відбили від вагнерівців опорний пункт
19:01
Російський "Ашан" знав, що його товари йдуть військовим РФ і намагався приховати це оформленням постачань на інші компанії, - The Insider
18:46
авіація ЗСУ
ЗСУ вразили скупчення ворога, винищувач, склади боєприпасів і ПММ, станцію РЕБ і дрон, - Генштаб
18:42
Руслан Малиновський (праворуч) та Неймар (у центрі)
Стало відомо, чи зіграє Неймар у вирішальному матчі ПСЖ у Лізі чемпіонів
18:32
Огляд
Мавка
"Мавка" з України чи "Перрі Мейсон" зі США: що подивитися на вихідних
18:24
Порошенко показав, як з контейнерів для боєприпасів роблять мобільні лазні для фронту, план – 120 комплексів
18:17
Ексклюзив
Сумщина
Сумщина постійно готується до оборони, місцеві готові до спротиву, - військовослужбовець ЗСУ Козловський
18:05
OPINION
Віталій Гайдукевич
Шкарлет - це суцільна дно-бурильна установка
17:58
техніка окупантів
Росіяни навмисно облаштовують військові склади в цивільних будівлях, щоб підставити під ризик місцевих, - Центр нацспротиву
17:48
на фото наслідки обстрілу Сумщини
Ворожа армія обстріляла Сумщину: загинув літній чоловік
17:35
Ексклюзив
слід від вибуху поблизу російської авіабази в Енгельсі
Атаки ворожих летовищ дронами змушують РФ відсувати авіацію, яка потрібна для підтримки піхоти, це вплине на наземні події, - головред Defense Express Катков
17:33
російські військові
Охороняли секретні тюрми РФ і штурмували українські міста на Донеччині: СБУ повідомила про підозру п'ятьом окупантам
17:31
Втрати ворога
За тиждень морські піхотинці знищили 109 росіян, 2 танки, 5 БМП та радіолокаційну станцію
17:21
Ексклюзив
Кримський міст
Кримський міст повністю не відновили, частина вантажів переправляється поромним сполученням, - Чубаров
17:19
російські військові окупанти
Вбив пострілами у спину двох мирних жителів на Київщині: судитимуть військовослужбовця РФ
17:03
на фото: пожежа
Через ворожі обстріли рятувальники на Харківщині тиждень не можуть дістати з-під завалів тіла двох загиблих жінок
16:58
Подвійний іммельманн
У Люксембурзі та Великій Британії відбулися допрем'єрні покази українського фільму "Подвійний іммельманн"
16:56
Північний потік газ
Росія планує законсервувати пошкоджені "Північні потоки", - Reuters
16:53
Євген Пригожин
Пригожин організував клуб "Вагнерьонок" для залучення підлітків і молоді до співпраці з найманцями
16:44
Аркадій Ротенберг
Мін’юст подав позов про конфіскацію активів росіян Ротенбергів
16:35
машина з волонтерами потрапила під обстріл
На Херсонщині машина з волонтерами потрапила під обстріл: трьох людей госпіталізували
16:30
Анонс
Христина Парубій, війна, волонтери, війна і волонтери
З бюрократією та заборонами: волонтерська робота протягом року великої війни з РФ. Ольга Тесляк в проєкті "Війна і волонтери"
16:28
"Кривбас" - "Колос", УПЛ
УПЛ: "Кривбас" переміг "Колос", результати усіх матчів 16-го туру
16:26
Ексклюзив
ЗСУ Бахмут
Між угрупованнями росіян, які намагаються оточити Бахмут, лише 5 кілометрів, - військовий аналітик Гетьман
16:22
король Чарльз III
Король Великої Британії Чарльз III вперше виголосить промову в Бундестазі
16:10
Ексклюзив
Маріуполь
У Маріуполі росіяни шукають місця для перебазування боєприпасів, - речник оборони Таврійського напрямку Дмитрашківський
16:07
Жозеп Боррель
Боррель про участь Лаврова у саміті G20: "Принаймні цього разу він залишився і послухав"
16:02
OPINION
Сергій Марченко
Наша війна читачам Тайм болить не так, як нам
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV