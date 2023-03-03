Про це заявив заступник голови Національної асоціації оборонно-промислового комплексу України Іван Вінник у коментарі The War Zone.

У матеріалі йдеться, що ракети "Вільха-М" виробляються в невеликих кількостях, проти можуть вражати цілі на відстані 68 миль (близько 110 км) із більшою боєголовкою, ніж M31, якою стріляє HIMARS.

Іван Вінник пояснив, що "Вільха-М" - це модифікована радянська артилерійська ракета БМ-30 "Смерч". Вона має 300-мм боєголовку вагою 220 кг, яка може вражати цілі з високою точністю. Для порівняння, надані Україні системи HIMARS і M270 стріляють на відстань приблизно до 80 км.

Під час XV конференції "Безпековий діалог між США та Україною" у Національному прес-клубі у Вашингтоні Вінник заявив, що Україна застосовувала "Вільху-М" у бойових діях, проте не уточнив, де саме.

У розмові з The War Zone Вінник сказав, що програма модифікації "Вільхи-М" почалася в 2018 році і було випущено близько 100 одиниць. За його словами, вперше ці системи застосували в бойових діях у травні 2022 року. Він пояснив, що точність системи покращеє так зване "газове кермо" — десятки невеликих отворів, що випускають паливо, — призначене для скерування на ціль ракети, наведеної через GPS.

При цьому параметри точності цієї системи наразі не розголошують. Відомо, що ці боєприпаси стріляють на 36% далі з понад удвічі більшим корисним навантаженням, ніж GMLRS.

За словами Вінника, наразі планується модифікувати "Вільху-М", щоб збільшити радіус її дії до 150 км, проте він відмовився назвати терміни появи і кількість таких модифікацій.

"Скажімо так, сподіваємося, що якраз під час контрнаступу на півдні країни на Приазов'ї", — сказав Вінник.

За його словами, нові модифікації не випробовуватимуть до використання в бойових діях.

"Випробування проходитимуть на полі бою", — сказав Вінник.

У березні 2022 року пресслужба конструкторського бюро "Луч" повідомляла, що в перший тиждень повномасштабного вторгнення РФ українська система "Вільха" близько 50 разів поцілила по російських окупантах і їхній техніці.