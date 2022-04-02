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Україна вже може зараз розраховувати на $400-500 млрд на повоєнне відновлення, - радник президента

2 квітня, 2022 субота
00:11
Економіка гроші, долари

У цю суму входять активи Центрального банку РФ на суму $300 млрд, які вже були заморожені на Заході

Про це заявив радник президента з економічних питань Олег Устенко.

"Зараз ми можемо говорити про суму, яку Україна може отримати - між $400 і 500 млрд. Ми говоримо про 2-2,5 наших річних валових внутрішніх продукти. Але все одно цього буде недостатньо. Пошук додаткових коштів постійно триває. Ми розуміємо, що багато інвесторів підтвердили, що вони зайдуть в Україну, але треба розраховувати на контрибуції та репарації, які ми будемо отримувати від Російської Федерації", - сказав він.

За словами Устенка, в цю суму входять активи Центрального банку РФ на суму $300 млрд, які вже заморожені на Заході. Ще $100 млрд можна отримати від заморожених активів найближчого оточення Путіна - вони будуть об'єднані в матеріальний фонд та під них будуть випущені боргові зобов'язання. Крім цього, очікуються надходженні від міжнародних партнерів та міжнародних інституцій.

Проте цих коштів для повного відновлення недостатньо. Втрати України від російської агресії на сьогодні оцінюються у 1 трлн доларів.

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