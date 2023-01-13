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Україна здійснила "революцію" у своєму кіберзахисті на тлі атак РФ, - французький генерал Боннемезон

13 січня, 2023 п'ятниця
13:31
Світ російські хакери

Україні вдалося здійснити "справжню революцію", просунувшись на найвищий ступінь у своїй кіберобороні на тлі потужних атак Росії на критичну інфраструктуру країни

Про це повідомляє Euractiv з посиланням на заяву голови Командування кіберзахисту Франції (COMCYBER) Аймерика Боннемейсона.

За його словами, Україна зміцнила "свій потенціал кіберзахисту", що дозволило їй здійснити "справжню революцію, перейшовши на новий рівень у боротьбі за комп’ютерний захист".

У грудні минулого року під час закритих слухань у Національній асамблеї, зміст яких було оприлюднено у четвер, генерал Бонемізон пояснив, що Україна працювала над своїми вразливими місцями разом із західними кібердержавами, насамперед зі Сполученими Штатами.

Він назвав цю підтримку "вирішальною" та "наближенням українських стандартів і процедур до західних моделей"

"Це дає можливість швидко ділитися ознаками атаки та першими технічними інструментами для захисту від неї", – наголосив генерал.

Французький генерал додав, що він задоволений тим, що російські кібератаки "були набагато менш впливовими та ефективними, ніж очікувалося". На його думку, "Україна могла бути поставлена на коліна", але цього не сталося, а навпаки: зараз країна має оборонну перевагу, яка "є справжньою зміною парадигми". Це дозволяє українській державі стримувати, реорганізовувати та "використовувати інші системи для відскоку, і все це має значну креативність та інновації" у сфері кіберзахисту.

  • 27 грудня начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк заявив, що за рік Служба безпеки успішно нейтралізувала 4,5 тис. кібератак. У 2020 році було зафіксовано майже 800 кібератак, у 2021 – 1400, а в 2022 році їхня кількість зросла у понад 3 рази. У зоні особливої уваги ворога - енергетика, логістика, військові об’єкти, а також – бази даних органів влади та інформресурси.

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