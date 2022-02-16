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"Україна здобула, можливо, останній шанс, щоб зберегти свою державність": Геращенко про причини ненападу РФ 16 лютого

16 лютого, 2022 середа
19:47
війна з Росією Антон Геращенко

Радник голови МВС Антон Геращенко заявив, що повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну планувалося, але воно не сталося з низки причин: посилення української армії та завдяки жорсткій позиції західних партнерів

Про це він написав у facebook.

"Прогноз президента США Джозефа Байдена про вторгнення РФ в Україну не здійснився – вторгнення не відбулося. Сьогодні не відбулося… А Україна здобула, можливо, останній шанс на те, щоб зберегти свою державність", - зазначив Геращенко.

Він зауважив, що на початку жовтня минулого року американська розвідка отримала переконливі докази того, що Путін ухвалив рішення про повномасштабне вторгнення в Україну, метою якого було захоплення Києва – "матері міст руських" та центру Православ'я, а також контроль приблизно 2/3 території України. 

"Масовані удари авіації по містах не планувалися. Центри військового управління, склади боєприпасів та військової техніки вражали б ударами крилатих та тактичних балістичних ракет. Все це здійснювали б під прикриттям потужної пропагандистської кампанії щодо недопущення вступу України до НАТО, розміщення на її території ракет, здатних досягати Москви за 5-7 хвилин, ну і, звичайно, захистом "пригнічуваного" російськомовного населення. Після чого у Києві на багнетах армії РФ було б поставлено маріонетковий пропутинський уряд", - написав Геращенко.

За його словами, підготовку вторгнення маскували під широкомасштабні навчання на території РФ та Білорусі, які відбуваються щороку. Але цього разу вони б стали трампліном для кидка в Україну.

"Дата наступу на лютий місяць була обрана недарма. Це, звичайно, не мало жодного відношення до питань зручності пересування важкої військової техніки промерзлою землею. Так можуть судити лише "диванні експерти". Просто за статистикою це найхолодніший місяць у Європі. І розрахунок був на те, щоб під загрозою повного припинення постачання російського газу, який становить до 30% енергобалансу ЄС, повністю відбити бажання у європейців вступатися за Україну", - пояснив радник міністра.

Він також зазначив, що середину лютого було обрано ще й із символічних причин – 8 років з моменту нападу на Крим. 

Геращенко впевнений, що сьогоднішня поведінка Путіна – це результат того, що він не зазнав жодного суттєвого покарання за те, що окупував Український Крим та частину Донбасу. 

"Він не припинив бути нерукоподаваємим. У нього і далі також купують нафту та газ. Фонд Національного добробуту РФ за 8 років збільшився у рази і становить 182 мільярди доларів. Не кажучи вже за те, що Північні та Південні потоки за майже повної згоди ЄС обійшли Україну з усіх боків, роблячи її зайвою у питаннях транзиту російських енергоресурсів", - наголосив Геращенко.

Він сказав, що тепер українська армія стала сильнішою та рішучішою, ніж у 2014 році і чинила би запеклий опір. І позиція нинішнього президента США Джозефа Байдена жорсткіша, ніж була позиція Барака Обами.

"Я дуже добре пам'ятаю, як у лютому-березні тодішній посол США Джеффрі Паєтт на кожній зустрічі з тимчасовим українським урядом благав не стріляти у "зелених чоловічків", щоб не було гірше", - розповів Геращенко.

Радник зазначає, що насправді йшлося не просто про напад на Україну, а про переділ світового порядку, який виник після розпаду наддержави СРСР 1991 року.

"Якби Захід не зупинив масштабне вторгнення РФ в Україну, вся система стримувань та противаг, яку вибудовують з 1945 року, склалася б як картковий будиночок. Союзники РФ – Китай, Іран та Північна Корея, розгорнулися б на всю свою міць", - впевнений Геращенко. 

Він назвав свою версію, що буде далі з Україною, її долею та долею її громадян:

  • "Ми приречені й надалі жити між Європою та РФ. Російська загроза постійно нависатиме над нами, якщо не буде знайдено компромісу не на шкоду і не за рахунок інтересів України. 

  • Нас не приймуть до НАТО, щоб не дражнити РФ. Давайте говорити чесно – у нас і до загрози прямого широкомасштабного вторгнення РФ шанси були невеликі, а тепер вони близькі до нуля. І про це треба правдиво сказати самими собі та своїм виборцям. Але США, Британія і, можливо, Франція, будуть продавати або дарувати нам зброю і підтримувати будь-якими іншими способами, крім участі у прямій військовій обороні України.

  • Мінські угоди були мертві у день їх підписання Петром Порошенком у лютому 2015 року. Вони були потрібні у тому, щоб зупинити швидке просування ворога після Дебальцевського котла. Повернення окупованих територій на умовах Путіна — це шлях гарантованого знищення залишків державності України. І треба підтримувати Президента України Володимира Зеленського у питанні категоричної відмови від виконання Мінських угод. Тим більше, що після ухвалення вчора Держдумою звернення про визнання "Л/ДНР" немає сенсу вести далі ці безглузді переговори. Краще жахливий кінець, ніж жах без кінця.

  • Українській владі потрібно терміново виробити та запропонувати українському народу іншу парадигму розвитку України – сильної, озброєної, навченої та готової до опору. України, де кожен, хто має, сплачує податки. Де кожен суддя, прокурор та правоохоронець струшує порошинки з чесного інвестора та бізнесмена. А нечесні судді та правоохоронці за лічені місяці отримують вироки та на тривалі терміни вирушають у місця відбування покарання.

  • Шлях України – це шлях, який пройшли Фінляндія, Ізраїль та Південна Корея – держави, які змушені живуть поруч із агресивними сусідами, але їхні лідери зуміли згуртувати навколо себе Націю та зробили свої країни сильними та економічно процвітаючими".

Він також вважає, що за дії щодо недопущення прямого масштабного вторгнення Росії в Україну, Володимир Зеленський, Джозеф Байден, Борис Джонсон, Еманюель Макрон та інші лідери, які доклали своїх зусиль для того, "щоб попередити масштабну війну в Європі та настання Другої Світової Холодної Війни повинні отримати в цьому року Нобелівську Премію Миру".

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Росія
РФ
вторгнення
Володимир Путiн
Антон Геращенко
війна
вторгнення в Україну
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