Про це повідомляють організатори премії Varkey Foundation.

Ігор Клименко отримав золоту статуетку під час тижня ООН в Нью-Йорку, а разом з нею $100 тис. на розвиток свого винаходу – робота для розмінування.

Винахідник навчається на фізико-математичному факультеті Київського політехнічного інституту. У 5 класі, коли розпочалася російсько-українська війна, він зрозумів, що хоче допомогти країні та почав розробляти роботів для розмінування.

У 10 класі почав використовувати квадрокоптери та дрони у своїх винаходах. Останні два роки працює над своїм дослідженням Quadcopter Mines Detector, яке презентує на численних конкурсах та виставках.

Ігор Клименко розробив два робочих прототипи свого пристрою і зараз працює з інвесторами та різними організаціями для швидкого впровадження в реальних умовах, щоб допомогти зменшити кількість жертв вибухових пристроїв і почати відбудову України. Він отримав від України два офіційні патенти на свій пристрій. Зараз винахідник бере участь у бізнес-інкубаторі UF Startup School Beginner 2022 і незабаром планує підписати з цією організацією угоду про співпрацю.

Він планує реалізувати свій пристрій і почати масове виробництво, тому виграні кошти хоче використати, щоб залучити більше компаній і організацій, щоб інвестувати в готовий продукт і запустити його виробництво якомога швидше.

Довідково. Глобальна студентська премія Chegg.org — це нагорода в розмірі 100 000 доларів США, яка вручається видатному студенту, який справляє реальний вплив на навчання, життя своїх однолітків і на суспільство за його межами.

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