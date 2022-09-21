Українець отримав міжнародну студентську премію Chegg.org 2022 за винахід дрона для розмінування
Ігор Клименко з Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського став найкращим студентом світу за версією премії Chegg.org 2022, розробивши "квадрокоптерний міношукач"
Про це повідомляють організатори премії Varkey Foundation.
Ігор Клименко отримав золоту статуетку під час тижня ООН в Нью-Йорку, а разом з нею $100 тис. на розвиток свого винаходу – робота для розмінування.
Винахідник навчається на фізико-математичному факультеті Київського політехнічного інституту. У 5 класі, коли розпочалася російсько-українська війна, він зрозумів, що хоче допомогти країні та почав розробляти роботів для розмінування.
У 10 класі почав використовувати квадрокоптери та дрони у своїх винаходах. Останні два роки працює над своїм дослідженням Quadcopter Mines Detector, яке презентує на численних конкурсах та виставках.
Ігор Клименко розробив два робочих прототипи свого пристрою і зараз працює з інвесторами та різними організаціями для швидкого впровадження в реальних умовах, щоб допомогти зменшити кількість жертв вибухових пристроїв і почати відбудову України. Він отримав від України два офіційні патенти на свій пристрій. Зараз винахідник бере участь у бізнес-інкубаторі UF Startup School Beginner 2022 і незабаром планує підписати з цією організацією угоду про співпрацю.
Він планує реалізувати свій пристрій і почати масове виробництво, тому виграні кошти хоче використати, щоб залучити більше компаній і організацій, щоб інвестувати в готовий продукт і запустити його виробництво якомога швидше.
Довідково. Глобальна студентська премія Chegg.org — це нагорода в розмірі 100 000 доларів США, яка вручається видатному студенту, який справляє реальний вплив на навчання, життя своїх однолітків і на суспільство за його межами.
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