Українець тріумфував на ЧС зі скелелазіння у Москві
Українець Данило Болдирєв завоював золото на чемпіонаті світу зі спортивного скелелазіння
Про це повідомляє Еспресо.TV.
ЧС зі спортивного скелелазіння проходив у Москві. Українець Данило Болдирєв переміг в дисципліні "швидкість". Він показав результат 5,73 секунди.
Це друге золото для Болдирєва на чемпіонатах світу. У 2014 році він ставав першим в цій же дисципліні. В його активі також тріумф на ЧЄ у 2020 році.
Дисципліна "швидкість" буде представлена на Олімпіаді-2024 в Парижі.
Чемпіонат світу зі спортивного скелелазіння
17 вересня
Чоловіки, швидкість
1. Данило Болдирєв (Україна) - 5,73 с.
2. Ерік Ноя Кардона (Іспанія) - 5,95 с.
3. Ноа Братші (США) - 6,31 с.
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