Українець тріумфував на ЧС зі скелелазіння у Москві

Про це повідомляє Еспресо.TV.



ЧС зі спортивного скелелазіння проходив у Москві. Українець Данило Болдирєв переміг в дисципліні "швидкість". Він показав результат 5,73 секунди.



Це друге золото для Болдирєва на чемпіонатах світу. У 2014 році він ставав першим в цій же дисципліні. В його активі також тріумф на ЧЄ у 2020 році.



Дисципліна "швидкість" буде представлена ​​на Олімпіаді-2024 в Парижі.



Чемпіонат світу зі спортивного скелелазіння



17 вересня



Чоловіки, швидкість



1. Данило Болдирєв (Україна) - 5,73 с.



2. Ерік Ноя Кардона (Іспанія) - 5,95 с.



3. Ноа Братші (США) - 6,31 с.



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