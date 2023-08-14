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Україні не обійтися без приватних інвестицій, - Костянтин Жеваго

14 серпня, 2023 понедiлок
12:02
Економіка Костянтин Жеваго

Навіть з великою підтримкою західних держав та міжнародних організацій, Україні не обійтися без приватних інвестицій

Про це заявив інвестор та підприємець Костянтин Жеваго у блозі на "Інтерфакс-Україна".

"Залучити гроші бізнесменів - справа складніша, ніж, наприклад, провести розкішну конференцію. Потрібна прозора політика, ефективні реформи, інноваційні проєкти та активне просування переваг України на міжнародному ринку. Успішне привернення інвестицій вимагає мудрої стратегії та рішучих кроків для досягнення успіху. Зараз світ не залишає нашу країну один на один із наслідками війни. На всіх континентах збирають конференції, круглі столи, відбуваються офіційні зустрічі, щоб обговорити шляхи підтримки України і плани для її відбудови", - заявив він.

Костянтин Жеваго нагадує, що Росія завдала інфраструктурі України збитків на 119 млрд доларів, повідомляли в Міністерстві економіки України в березні поточного року. А загалом на повоєнне відновлення буде потрібно не менше 411 млрд доларів, йдеться у травневій доповіді ООН. І з кожним днем ця оцінка тільки зростатиме.

"Скільки потрібно провести розкішних конференції у європейських столицях, щоб залучити такі гроші? Боюся, що столиць не вистачить. Тим більше, що в нашого Уряду великі апетити. На вже згадану мною вище конференцію у Лондоні українські топчиновники їхали з планом відбудови, який викликав критику в експертів та бізнесменів. Говорю про це відповідально, оскільки як акціонер компанії, акції якої торгуються на основному майданчику Лондонської фондової біржі і входять до індексу FTSE - індексу найбільших компаній Великої Британії,  я регулярно спілкуюся з найвпливовішими представниками фондів та приватних інвесторів", - наголосив він.

"Про наполеонівські плани Міністерства економіки України досягти трильйона доларів ВВП до кінця 2030 року не жартував тільки лінивий. Повна некомпетентність - абсолютно  популістична заява, яка може справити ефект на внутрішню аудиторію, але не на кваліфікованих інвесторів. Був такий собі попередній прем'єр України, який катався на самокаті по Кабміну та популістськи обіцяв 40% зростання ВВП України на рік протягом найближчих 5 років, починаючи з 2019 року. І де він, і де самокат, і де зростання? Актуальне питання до всіх українців", - зауважив Жеваго.

Він нагадав, що навесні ледь не щотижня українські силовики проводили обшуки в підприємців.

"Обшуки у засновників та партнерів інвесткомпанії Concorde Capital, в розробника програмного забезпечення ImproveIT Solutions, в технологічної компанії MacPaw та багато інших історій. І це я навіть не згадую про вочевидь політично вмотивований тиск на компанії, включаючи публічні, співвласниками яких є я або члени моєї родини. Висловитися про посилення тиску на бізнес був змушений навіть бізнес-омбудсмен Роман Ващук, колишній посол Канади в Україні", - каже Костянтин Жеваго.

Підприємець зауважив, що конфлікт між силовиками та українським бізнесом досяг такої межі, що в Офісі Президента вирішили проводити щотижневі круглі столи для “розв'язання проблемних питань”. "Ще один приклад, коли формою намагаються підмінити суть. Таких методів “співпраці” бізнесу та влади підприємці не пам'ятають з часів президентства Януковича".

"Ані конференції, ані круглі столи в Офісі Президента не покращують український бізнес-клімат самі по собі. Єдиний шлях, хоча й не простий — це чесні суди, відсутність корупції, ефективні антимонопольні органи, якісна та дружня для бізнесу податкова. І тоді в Україні буде добре й українському інвестору, й іноземному", - каже Жеваго.

Він наголосив, що іноземні фонди та приватні інвестори дивляться у першу чергу чи комфортно в Україні працюється місцевому бізнесу та вже існуючим багато років іноземним інвестиціям. І тільки після цього вирішують, можна заходити в країну чи ні. "А коли вітчизняний бізнес кошмарять Бюро економічної безпеки, Державне бюро розслідувань, Прокуратура, СБУ та інші силові структури, то що має думати іноземець? Що до нього буде інше та краще ставлення?".

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Суспільство
Костянтин Жеваго
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