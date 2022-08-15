Україні та Європі потрібно сформувати новий уряд РФ, - ексдепутат держдуми Пономарьов

Про це заявив російський опозиційний політик Ілля Пономарьов у ефірі Еспресо.

"Нам потрібно брати лідерство в демократичному процесі і русі на пострадянському просторі. Україна дуже добре позиціонована для цього. Україні треба визначитись з тим, хто буде майбутнім російським урядом. Я вважаю, що всі країни Європи-союзники України мають долучитись до цього процесу і сформувати нову владу РФ та альтернативу Путіну. Я вважаю, що це буде найбільш продуктивно", - сказав він.