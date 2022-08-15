Україні та Європі потрібно сформувати новий уряд РФ, - ексдепутат держдуми Пономарьов
Україна та Європа має сформувати нову російську владу, яка стане альтернативою Володимиру Путіну
Про це заявив російський опозиційний політик Ілля Пономарьов у ефірі Еспресо.
"Нам потрібно брати лідерство в демократичному процесі і русі на пострадянському просторі. Україна дуже добре позиціонована для цього. Україні треба визначитись з тим, хто буде майбутнім російським урядом. Я вважаю, що всі країни Європи-союзники України мають долучитись до цього процесу і сформувати нову владу РФ та альтернативу Путіну. Я вважаю, що це буде найбільш продуктивно", - сказав він.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39
Купівля 39Продаж 39.82
-
EUR
Купівля 39.6Продаж 40.71
- Актуальне
- Важливе