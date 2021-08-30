Українка Калініна вийшла у друге коло US Open
Українка Ангеліна Калініна вийшла у друге коло Відкритого чемпіонату США
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У першому колі Ангеліна Калініна перемогла єгиптянку Майару Шериф в першому колі турніру US Open. Українка поступилась у першому сеті 4:6, але тріумфувала в другому та третьому - 6:1, 6:1.
Матч тривав 1 годину 51 хвилину. Українка 3 рази подала навиліт, допустила 4 подвійні помилки і реалізувала 7/10 брейк-поінтів.
У другому колі Калініна зіграє з переможницею матчу Даяна Ястремська - Анжелік Кербер, які проведуть свій матч сьогодні.
30 серпня на US Open також проведе свій матч і Еліна Світоліна.
US Open. Grand Slam
Перше коло
30 серпня
Ангеліна Калініна (№76 WTA, Україна) - Майара Шериф (№96 WTA, Єгипет) 4:6 | 6:1 | 6:1
- 30 серпня українська тенісистка Еліна Світоліна повернулась у топ-5 рейтингу WTA.
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