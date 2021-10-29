Українка Костюк сенсаційно вийшла у півфінал турніру WTA в Румунії
Українська тенісистка Марта Костюк у третьому колі турніру WTA 250 обіграла Емму Радукану з Великої Британії
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч, який проходив в румунському місті Клуж-Напока, тривав 1 годину. Українка Марта Костюк 4 рази подала на виліт, допустила 2 подвійні помилки та використала 5 з 8 брейк-пойнтів.
Костюк займає в рейтингу WTA 55 позицію, а британка Емма Радукану - 23. Вона є чинною чемпіонкою US Open.
В іншому матчі третього кола WTA 250 Transylvania Open українка Леся Цуренко програла Ребеці Петерсон.
Призовий фонд турніру складає $ 235,238.
WTA 250 Transylvania Open
Третє коло
29 жовтня
Марта Костюк (Україна) - Емма Радукану (Великобританія) 6:2, 6:1
- 25 жовтня шоста ракетка світу Еліна Світоліна оголосила про припинення співпраці з тренером Ендрю Беттлс.
- 27 жовтня українка Леся Цуренко обіграла росіянку Анастасію Гасанову у другому колі турніру WTA 250 в Румунії.
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