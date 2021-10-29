Українка Костюк сенсаційно вийшла у півфінал турніру WTA в Румунії

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Матч, який проходив в румунському місті Клуж-Напока, тривав 1 годину. Українка Марта Костюк 4 рази подала на виліт, допустила 2 подвійні помилки та використала 5 з 8 брейк-пойнтів.



Костюк займає в рейтингу WTA 55 позицію, а британка Емма Радукану - 23. Вона є чинною чемпіонкою US Open.



В іншому матчі третього кола WTA 250 Transylvania Open українка Леся Цуренко програла Ребеці Петерсон.



Призовий фонд турніру складає $ 235,238.



WTA 250 Transylvania Open



Третє коло



29 жовтня



Марта Костюк (Україна) - Емма Радукану (Великобританія) 6:2, 6:1

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb