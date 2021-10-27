Українська тенісистка Цуренко перемогла росіянку на турнірі у Румунії

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Матч, який проходив в румунському місті Клуж-Напока, тривав 1 годину та 49 хвилин. Леся Цуренко допустила дві подвійні помилки та використала 5 з 21 брейк-пойнтів. Українка здобула перемогу в двох сетах 6:2 і 7:5.



Цуренко займає в рейтингу WTA 127 позицію, а росіянка Анастасія Гасанова - 146



Призовий фонд турніру складає $ 235,238.



WTA 250 Transylvania Open



Друге коло



27 жовтня



Леся Цуренко (Україна) - Анастасія Гасанова (Росія) 6:2, 7:5

25 жовтня шоста ракетка світу Еліна Світоліна оголосила про припинення співпраці з тренером Ендрю Беттлс.

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