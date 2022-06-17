Українка вперше в історії здобула золото на ЧС з аеробіки
Українка Анастасія Курашвілі здобула золото на ЧС з аеробіки
Про це повідомляє "Трибуна".
ЧС з аеробіки проходить у Португалії. У фіналі індивідуальних змагань перемогу здобула українка Анастасія Курашвілі, яка набрала 20,950 балів.
Для нашої країни це перший випадок в історії, коли вдалося здобути золоту нагороду на чемпіонаті світу з аеробіки.
Чемпіонат світу з аеробіки
16 червня
Індивідуальні вправи. Жінки
1. Анастасія Курашвілі (Україна) – 20,950
2. Айше Онбаші (Туреччина) – 20,350
3. Неа Ківела (Фінляндія) – 20,050
Anastasiia Kurashvili ????????, the top qualifier in the Individual Women's category at #AERWorlds2022, has the chance to win Ukraine's first ever ???? at an #Aerobic #Gymnastics Worlds tonight, but the competition is going to be fierce. ???? Enjoy her routine from qualification! pic.twitter.com/klakSYIxzk— FIG (@gymnastics) June 17, 2022
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