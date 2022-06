Українка вперше в історії здобула золото на ЧС з аеробіки

Про це повідомляє "Трибуна".

ЧС з аеробіки проходить у Португалії. У фіналі індивідуальних змагань перемогу здобула українка Анастасія Курашвілі, яка набрала 20,950 балів.

Для нашої країни це перший випадок в історії, коли вдалося здобути золоту нагороду на чемпіонаті світу з аеробіки.

Чемпіонат світу з аеробіки

16 червня

Індивідуальні вправи. Жінки

1. Анастасія Курашвілі (Україна) – 20,950

2. Айше Онбаші (Туреччина) – 20,350

3. Неа Ківела (Фінляндія) – 20,050

Anastasiia Kurashvili ????????, the top qualifier in the Individual Women's category at #AERWorlds2022, has the chance to win Ukraine's first ever ???? at an #Aerobic #Gymnastics Worlds tonight, but the competition is going to be fierce. ???? Enjoy her routine from qualification! pic.twitter.com/klakSYIxzk