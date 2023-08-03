Українська криптоплатформа CoinPay заявила про закриття

Про це інформується на сайті.

Адміністрація повідомила, що з 7 серпня 2023 року припиниться приймання депозитів. З 17 серпня будуть вимкнені інтерфейси користувачів. Клієнти організації мають вивести свої кошти до цього терміну.

Команда проєкту не назвала конкретної причини закриття CoinPay.

Фото: скрін

Раніше Bitcoin Magazine писав із посиланням на очільника української біткоїн-біржі Kuna Михайла Чобаняна, що Національний банк надіслав постачальникам послуг у сфері цифрових активів запит, у якому вимагав надати інформацію щодо операцій та виписки за рахунками за 2023 рік, а також дані про приймання та переказ коштів.

Повідомляється, що НБУ вимагає від чотирьох українських компаній надати фінансову звітність протягом семи днів. Зокрема йдеться про біржу Kuna, процесинговий провайдер CoinPay, платформу однорангових платежів GEO Pay та майданчик Qmall.

Чобанян нагадав, що за останні два тижні в Києві та по Україні пройшла перша хвиля обшуків у біткоїн-обмінниках.

Що відомо про врегулювання криптоплатформ в Україні

У червні Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) завершила обговорення законопроєкту про оподаткування біткоїна та криптоактивів. Документ мають розглянути у Верховній Раді вже у вересні.

Згідно із законопроєктом віртуальні активи ділитимуться на три категорії: токени електронних грошей, токени з прив'язкою до активів, інші віртуальні активи. Займатися випуском токенів із прив'язкою до активів на торгах може лише авторизований у НКЦПФР емітент.

7 червня стало відомо, що Національний банк України прагне привести регулювання ринку віртуальних активів до європейських стандартів, враховуючи національні особливості правової та фінансової системи.

2 серпня Бюро економічної безпеки України заявило, що державний бюджет за десять років втратив щонайменше 3 млрд грн податків від діяльності криптобірж, яка досі не врегульована в Україні.

У пресслужбі БЕБ нагадали, що 17 лютого 2022 року Верховна Рада України ухвалила Закон України "Про віртуальні активи", яким регулюються правовідносини у сфері обігу віртуальних активів в Україні.

Закон набирає чинності з дня внесення та прийняття змін до Податкового кодексу України, однак і досі відповідних норм щодо особливостей оподаткування операцій з віртуальними активами прийнято не було.