Українська розвідка вивезла із Києва секретні документи, - Washington Post
Розвідка України вивезла секретні документи та обладнання зі своєї штабквартири у Києві
Про це із посиланням на власні джерела повідомляє The Washington Post, передає Еспресо.TV.
Документи вивезли у безпечні місця на заході країни, сказали виданню на умовах анонімності українські чиновники .
За оцінкою The Washington Post, це є ознакою підготовки Києва до можливого російського вторгнення.
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При цьому джерело WP в американській владі заявило, що наразі українська влада не має єдиної узгодженої позиції щодо можливої ескалації.
"Думаю, Зеленський та його політична команда виходять зі свого власного набору пріоритетів, які не обов'язково збігаються з пріоритетами військових та розвідки", - зазначив співрозмовник газети.
"Поширюється думка, що США перебільшують загрозу вторгнення з політичних причин", - сказав один із помічників Зеленського на умовах анонімності.
При цьому у Білому домі це заперечують, пише WP.
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