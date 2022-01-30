Українська розвідка вивезла із Києва секретні документи, - Washington Post

Про це із посиланням на власні джерела повідомляє The Washington Post, передає Еспресо.TV.



Документи вивезли у безпечні місця на заході країни, сказали виданню на умовах анонімності українські чиновники .



За оцінкою The Washington Post, це є ознакою підготовки Києва до можливого російського вторгнення.



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При цьому джерело WP в американській владі заявило, що наразі українська влада не має єдиної узгодженої позиції щодо можливої ​​ескалації.



"Думаю, Зеленський та його політична команда виходять зі свого власного набору пріоритетів, які не обов'язково збігаються з пріоритетами військових та розвідки", - зазначив співрозмовник газети.



"Поширюється думка, що США перебільшують загрозу вторгнення з політичних причин", - сказав один із помічників Зеленського на умовах анонімності.



При цьому у Білому домі це заперечують, пише WP.





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