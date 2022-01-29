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Ким насправді виявилися американці у формі у зоні АТО-ООС. З'явилося пояснення

29 січня, 2022 субота
11:56
війна з Росією

У січні 2022 року передові позиції військових України на Донбасі відвідали американські представники компанії Forward Observations для випуску свого нового фільму

Про це сьогодні, 29 січня, повідомив український спеціалізований портал Мілітарний, передає Еспресо.TV.

Своєю чергою російська пропаганда почала називати американців "найманцями-інструкторами", які буцім-то проводять підготовку українських військових вже не на полігонах МО України, як канадці на Яворові (Львівщина), а безпосередньо на передовій.

Під пильну увагу російської пропаганди за поїздку на передову до українських військових потрапив колишній військовий США та власник бренду Forward Observations Деррік Бейлз.



Представники Forward Observations на Донбасі. Січень 2022. Фото: FO


Російські ЗМІ, не гаючи часу, використали його присутність як "доказ" того, що американські найманці готують українських вояків

Пропаганда окупаційних сил Росії на Донбасі, зокрема, розповідає, що українських військових навчають інструктори з американських приватних військових компаній Forward Observations та Academi (колишня Black Water).



Новина на сайтах окупаційних сил Росії про американських “найманців”


Підконтрольний російській державі телеканал RT назвав Дерріка Бейлза і його людей "солдатами удачі". У російській статті без жодних доказів зазначається, що "російські коментатори" (їхні імена ніколи не називаються) кажуть про те, що американські ветерани навчають українських військовослужбовців.

При цьому Деррік Бейлз, який керує брендом військового способу життя під назвою Forward Observations Group, відкрито опублікував серію фотографій та відео, на яких його група переміщується по окопах та блокпостах на Сході України.

В одній зі сцен він у військовій касці та бронежилеті бере інтерв’ю у неназваного старшого командира української частини, який озброєний автоматом.
 



"Вони дійсно зацікавлені у захисті своєї країни та дуже добре виконують свою роботу", - каже український офіцер, маючи на увазі своїх солдат.

У відповідь на заяву RT (медіакомпанія, яку уряд США офіційно називає частиною операцій Кремля з дезінформації), американський ветеран заявив виданню VICE News, що не використовує своїх військових навичок, набутих у США, для отримання грошей в Україні.

"Смішно. Я не воюю", - сказав Бейлз в обміні текстовими повідомленнями з VICE News.

"Це солдати із 53-ї бригади. Їхній підполковник. Це людина, у якого я беру інтерв’ю у відео", - зазначив він.

Деррік Бейлз каже, що знімає документальний фільм про своє останнє перебування на передовій восьмирічної війни та відкрито публікує кадри з Донбасу.
 


Бренд Forward Observations, що подає себе "консалтинговою компанією з питань безпеки та тактичної підготовки", зробив безліч відеороликів та мультимедійних постів, наповнених військовими кадрами у різних місцях по всьому світу.

"Я маю на увазі, що я пишу для 200 тис. людей", - сказав Бейлз, який не був здивований, що російські ЗМІ підхопили його подвиги в Україні й спотворили їх. "Я не настільки наївний щодо того, хто це побачить. Сподіваюся, я зможу передати історію з документальним фільмом про подорож".



Представники Forward Observations на Донбасі. Січень 2022. Фото: FO


Бейлз також сказав, що наразі він повернувся додому до США і що повідомлення RT про те, що він усе ще перебуває в Україні, не відповідає дійсності.


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американці
російська пропаганда
США
Сполучені Штати Америки
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