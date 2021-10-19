Українська тенісистка знищила у Москві російську володарку Кубка Кремля

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Калініна, яка займає у рейтингу WTA (Жіночої тенісної асоціації) 57-е місце, виграла у 28-ї ракетки світу з рахунком 6:2, 6:3. Матч тривав 1 год 24 хв.

Касаткіна є переможницею Кубка Кремля-2018 та вважалася однією з фавориток турніру.

У другому колі Ангеліна Калініна зіграє з переможницею матчу між росіянкою Катериною Александровою та Онс Жабер з Тунісу, які зустрінуться 19 жовтня.