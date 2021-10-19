Українська тенісистка знищила у Москві російську володарку Кубка Кремля
Українка Ангеліна Калініна у першому колі московського турніру WTA переграла у двох сетах переможницю Кубка Кремля-2018 Дар'ю Касаткіну з Росії
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Калініна, яка займає у рейтингу WTA (Жіночої тенісної асоціації) 57-е місце, виграла у 28-ї ракетки світу з рахунком 6:2, 6:3. Матч тривав 1 год 24 хв.
Касаткіна є переможницею Кубка Кремля-2018 та вважалася однією з фавориток турніру.
У другому колі Ангеліна Калініна зіграє з переможницею матчу між росіянкою Катериною Александровою та Онс Жабер з Тунісу, які зустрінуться 19 жовтня.
- Нагадаємо, 21 вересня стало відомо, що Ангеліна Калініна заявилася на Кубок Кремля у Москві.
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