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Українські аграрії зібрали вже 37,4 млн тонн зернових та олійних культур

22 вересня, 2023 п'ятниця
12:19
Економіка зерно, пшениця

Станом на 22 вересня українські аграрії продовжують обмолот пізніх зернових та технічних культур. Наразі намолочено 37,4 млн тонн нового врожаю

Про це пише Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Збір зернових та зернобобових культур проведено на площі 6 841 тис. га при врожайності 43,6 ц/га, намолочено 29 800,1 тис. тонн зерна, з яких:

  • пшениці обмолочено 4 690 тис. га, (врожайність - 47,3 ц/га), намолочено 22 190 тис. тонн;
  • ячменю обмолочено 1 504 тис. га (врожайність - 39,0 ц/га), намолочено 5 862 тис. тонн;
  • гороху обмолочено 154 тис. га (врожайність - 25,7 ц/га), намолочено 396,8 тис. тонн;
  • кукурудзи обмолочено 40,6 тис. га (врожайність - 44,9 ц/га), намолочено 182,5 тис. тонн;
  • гречки обмолочено 96,9 тис. га (врожайність - 14,3 ц/га), намолочено 138,2 тис. тонн;
  • проса обмолочено 58,6 тис. га (врожайність - 21,4 ц/га), намолочено 125,3 тис. тонн;
  • інших зернових та зернобобових культур обмолочено 297 тис. га, намолочено 905 тис. тонн.

Зазначається, що найбільше зернових культур намолочено на Одещині – понад 3 млн тонн, зокрема пшениці – 2,3 млн тонн та ячменю – 966,4 тис. тонн. Натомість лідером зі збору гречки є Вінниччина, там намолотили 21,38 тис. тонн крупи, проса найбільше зібрали на Полтавщині – 28,10 тис. тонн. 

Збирання олійних культур проведено на площі 2 988 тис. га, намолочено  7 649 тис. тонн, зокрема:

  • ріпаку обмолочено на площі 1 396 тис. га, (врожайність — 28,7 ц/га), намолочено 4 003 тис. тонн насіння; 

  • соняшнику обмолочено на площі 1 089 тис. га, (врожайність — 21,8 ц/га), намолочено 2 375 тис. тонн насіння;

  • сої обмолочено на площі 504 тис. га, (врожайність — 25,2 ц/га), намолочено 1 271 тис. тонн.

Також аграрії Полтавщини є лідером зі збору соняшнику (443,6 тис. тонн) та сої (316,2 тис. тонн), Одещина – ріпаку  (436,9 тис. тонн).

  • Станом на останній день літа аграрії всіх областей України намолотили понад 33 млн тонн нового врожаю, з яких – 29 млн 184 тис. тонн зернових та понад 4 млн тонн олійних культур.

Україна
зернові
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