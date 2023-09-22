Українські аграрії зібрали вже 37,4 млн тонн зернових та олійних культур

Про це пише Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Збір зернових та зернобобових культур проведено на площі 6 841 тис. га при врожайності 43,6 ц/га, намолочено 29 800,1 тис. тонн зерна, з яких:

пшениці обмолочено 4 690 тис. га, (врожайність - 47,3 ц/га), намолочено 22 190 тис. тонн;

ячменю обмолочено 1 504 тис. га (врожайність - 39,0 ц/га), намолочено 5 862 тис. тонн;

гороху обмолочено 154 тис. га (врожайність - 25,7 ц/га), намолочено 396,8 тис. тонн;

кукурудзи обмолочено 40,6 тис. га (врожайність - 44,9 ц/га), намолочено 182,5 тис. тонн;

гречки обмолочено 96,9 тис. га (врожайність - 14,3 ц/га), намолочено 138,2 тис. тонн;

проса обмолочено 58,6 тис. га (врожайність - 21,4 ц/га), намолочено 125,3 тис. тонн;

інших зернових та зернобобових культур обмолочено 297 тис. га, намолочено 905 тис. тонн.

Зазначається, що найбільше зернових культур намолочено на Одещині – понад 3 млн тонн, зокрема пшениці – 2,3 млн тонн та ячменю – 966,4 тис. тонн. Натомість лідером зі збору гречки є Вінниччина, там намолотили 21,38 тис. тонн крупи, проса найбільше зібрали на Полтавщині – 28,10 тис. тонн.

Збирання олійних культур проведено на площі 2 988 тис. га, намолочено 7 649 тис. тонн, зокрема:

ріпаку обмолочено на площі 1 396 тис. га, (врожайність — 28,7 ц/га), намолочено 4 003 тис. тонн насіння;

соняшнику обмолочено на площі 1 089 тис. га, (врожайність — 21,8 ц/га), намолочено 2 375 тис. тонн насіння;

сої обмолочено на площі 504 тис. га, (врожайність — 25,2 ц/га), намолочено 1 271 тис. тонн.

Також аграрії Полтавщини є лідером зі збору соняшнику (443,6 тис. тонн) та сої (316,2 тис. тонн), Одещина – ріпаку (436,9 тис. тонн).