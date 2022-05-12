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Українські біженці в Росії повідомляють про допити, затримання та інші злочини,- The Washington Post

12 травня, 2022 четвер
12:45
біженці з України

Влада Росії змушує українців, які добровільно чи примусово прибули на територію РФ, проходити обшуки, допити та перебувати у спеціальних таборах

Про це пише The Washington Post. 

Згідно з даними Міністерства оборони Росії, щонайменше 1 мільйон українських мирних жителів втекли від бойових дій на територію РФ. Частина людей були змушені переїхати до Росії через неможливість евакуюватись з Маріуполя. Також є люди які прибули до Росії добровільно. Видання повідомляє, що майже кожному довелося пройти через спеціальні фільтраційні табори. Це небезпечний процес, під час якого українців обшукують та допитують. За словами біженців, представників волонтерських організацій, українських та американських чиновників, людей, яких підозрюють у прихильності до українських військових, затримують і катують.

"Ти за кого? За Україну чи за Росію", - питали Богдана, 26-річного будівельника з Маріуполя. Чоловік втік із міста з дружиною та 7-річною донькою в середині березня, коли в їхньому районі почали руйнуватися будівлі через важкі бої. Він розповів свою історію за умови, що його прізвище не буде оприлюднено, оскільки побоюється за свою безпеку.

Він виїхав на контрольовану Росією територію,  це було єдине місце, куди він міг дістатися на той час. Зрештою він потрапив до центру для біженців у Ялті, що в Криму, на місці покинутої радянського санаторію, який, за його словами, відтоді не ремонтували. Його неодноразово допитували про його лояльність до України.

"Я сказав: "Ви цікаві люди. На моїй батьківщині була війна, російські солдати напали, і мій будинок був розбитий. І ви хочете, щоб я вигукував проросійські наративи?", - розповів Богдан.

За його словами,  він і його родина покинули Росію за допомогою деяких іноземних волонтерських організацій і зараз вони перебувають у Стокгольмі. Також він повідомив, що решту біженців з його групи доставили до занедбаного санаторію десь у віддаленому районі Росії.

Також The Washington Post розповідає історію 19-річного Олександра Шевчука. Він вивчав інформаційні технології в місцевому коледжі та жив у Маріуполі, неподалік від штабу полку Азов, який був мішенню російських військовослужбовців.

"Я вперше зрозумів, як виглядає апокаліпсис", — сказав він. Він потрапив під обстріл у закритому супермаркеті під час полювання за їжею, уламок артилерійського снаряда застряг у його спині. Багато інших навколо нього було вбито. Наприкінці березня солдати "ДНР" захопили місцевість, де переховувалася родина Шевчука, і в них не було іншого вибору, як спробувати потрапити до Росії. Його допитували, намагалися встановити, чи брав він участь у бойових діях. Його неодноразово обшукували та перевіряли на наявність проукраїнських тату, а також мозолів і синців, які можуть бути ознаками поводження зі зброєю. 

Шевчук сказав, що його допитували про його довге волосся та борідку, що, на думку солдатів і прикордонників, є ознакою українського націоналізму.

"Я страшенно боявся. Я боявся, що скажуть, що я з Азова", — сказав він.

Шевчук та його родина були близько тижня у фільтраційному таборі на українській стороні кордону, чекаючи останнього раунду допиту. Біженцям роздали анкети, у яких запитували про їхнє ставлення до українських військових, українського уряду та різних елементів українського життя. Шевчук та інші написали "негативно", оскільки вважав, що це правильна відповідь. "Ми не хотіли жодних проблем", — сказав він. Слідчі також перевіряли телефони та планшети, переглядаючи програми та фотографії, щоб спробувати знайти будь-які сліди бойових дій, а також вилучили SIM-карти.

Міністерство закордонних справ Росії назвало повідомлення про примусове переміщення брехнею.

"Йдеться про блокпости для мирних жителів, які залишають зону активних бойових дій". Щоб уникнути диверсій з боку українських національних батальйонів, військовослужбовці Збройних сил РФ ретельно перевіряють транспортні засоби, які прямують у безпечні райони. Ми затримаємо всіх бандитів і фашистів. Російські військові не створюють жодних перешкод для цивільного населення, а допомагають йому вижити, забезпечують його продуктами та ліками"- повідомило посольство Росії у Вашингтоні в telegram.

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