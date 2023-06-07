Українські депутати організували відеозустріч для Тихановської та полку Калиновського

Про це повідомив український нардеп Богдан Яременко.

"Сила буває різна Сьогодні наша сила проявилась у тому, що депутатське об'єднання "За демократичну Білорусь!" стало платформою для першої публічної розмови Світлани Тихановської та полку Калиновського", - пише нардеп.

Офіційний фейсбук-акаунт полку Калиновського також прокоментував відеозустріч.

"Білорусь можна звільнити тільки силою! Бійці полку Калиновського обґрунтували свою позицію Світлані Тихановській", - йдеться у повідомленні.