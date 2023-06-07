Українські депутати організували відеозустріч для Тихановської та полку Калиновського
Лідерка об’єднаної опозиції Білорусі Світлана Тихановська вперше провела відеорозмову з представниками полку імені Калиновського, які воюють у складі ЗСУ
Про це повідомив український нардеп Богдан Яременко.
"Сила буває різна Сьогодні наша сила проявилась у тому, що депутатське об'єднання "За демократичну Білорусь!" стало платформою для першої публічної розмови Світлани Тихановської та полку Калиновського", - пише нардеп.
Офіційний фейсбук-акаунт полку Калиновського також прокоментував відеозустріч.
"Білорусь можна звільнити тільки силою! Бійці полку Калиновського обґрунтували свою позицію Світлані Тихановській", - йдеться у повідомленні.
- 7 червня самопроголошений президент Олександр Лукашенко помилував Софію Сапегу. У 2021 році її затримали за обвинуваченням в адмініструванні опозиційного телеграм-каналу "Чорна книга Білорусі".
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