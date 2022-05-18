Українські десантники оприлюднили відео знищення російської бронемашини разом з окупантами
Січеславські десантники знищили артилерією російську БМП разом із росіянами
Про це повідомило командування ДШВ ЗСУ в телеграмі.
"На відео зафіксовано, як артилеристи-десантники 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗС України знищують російських окупантів разом з військовою технікою", - ідеться в заяві.
- 18 травня українські десантники знищили російський безпілотник для коригування вогню.
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