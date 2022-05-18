Про це повідомило командування ДШВ ЗСУ в телеграмі.

"На відео зафіксовано, як артилеристи-десантники 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗС України знищують російських окупантів разом з військовою технікою", - ідеться в заяві.

18 травня українські десантники знищили російський безпілотник для коригування вогню.

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