Українські десантники з ПТРК "Стугна" знищили одиницю російської бронетехніки разом з екіпажем, - Генштаб ЗСУ

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.



"Розрахунком протитанкового ракетного комплексу “Стугна-П” 81 окрема аеромобільна бригада Десантно-штурмових військ Збройних Сил України знищено чергову бойову одиницю російської бронетанкової техніки разом з її екіпажем", - ідеться в заяві.



Нагадаємо, з 24 лютого до 6 квітня росіяни втратили в Україні близько 18 600 військових, 1861 бронемашину, 1324 одиниці автотехніки, 684 танки, 332 системи артилерії, 150 літаків і 135 гелікоптерів.

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