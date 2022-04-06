Українські десантники з ПТРК "Стугна" знищили одиницю російської бронетехніки разом з екіпажем, - Генштаб ЗСУ
Протитанкісти ДШВ ЗСУ знищили одиницю російської бронетехніки та її екіпаж за допомогою ПТРК "Стугна-П"
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
"Розрахунком протитанкового ракетного комплексу “Стугна-П” 81 окрема аеромобільна бригада Десантно-штурмових військ Збройних Сил України знищено чергову бойову одиницю російської бронетанкової техніки разом з її екіпажем", - ідеться в заяві.
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