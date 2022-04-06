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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Українські десантники з ПТРК "Стугна" знищили одиницю російської бронетехніки разом з екіпажем, - Генштаб ЗСУ

Українські десантники з ПТРК "Стугна" знищили одиницю російської бронетехніки разом з екіпажем, - Генштаб ЗСУ

6 квітня, 2022 середа
13:43
війна з Росією ЗСУ знищили

Протитанкісти ДШВ ЗСУ знищили одиницю російської бронетехніки та її екіпаж за допомогою ПТРК "Стугна-П"

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

"Розрахунком протитанкового ракетного комплексу “Стугна-П” 81 окрема аеромобільна бригада Десантно-штурмових військ Збройних Сил України знищено чергову бойову одиницю російської бронетанкової техніки разом з її екіпажем", - ідеться в заяві.
 

  • Нагадаємо, з 24 лютого до 6 квітня росіяни втратили в Україні близько 18 600 військових, 1861 бронемашину, 1324 одиниці автотехніки, 684 танки, 332 системи артилерії, 150 літаків і 135 гелікоптерів.

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бронетехніка
десантники
екіпаж
ПТРК
Генштаб ЗСУ
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