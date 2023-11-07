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Партнерський матеріал

Українські військові отримали чергову партію БПЛА Punisher

7 листопада, 2023 вiвторок
10:41
Новини

Українські військові отримали чергову партію з 16 модернізованих БПЛА Punisher. Це – найтихіший безпілотник із найдешевшою вартістю виконання місії

Про це йдеться в сюжеті Еспресо.

Це вже друга партія БПЛА у межах проєкту Cosmolot Airlines.

"Кожен українець та усі міжнародні партнери мають підтримувати Україну у цій війні. Ми обрали декілька проєктів, аби підтримувати їх в Україні. І я вважаю, що у виробництві таких БПЛА це матиме найбільший ефект. Виробництво дронів в Україні є важливою функцією і місією з нашого боку", – заявив головний інвестор компанії Cosmolot Арнульф Дамерау.

"Для нас дуже важливо підтримувати саме місцевих виробників", - додав він.

На збирання ударних БПЛА потрібно не  більше  7 хвилин. Вага разом із вибуховим пристроєм — а це спеціальний контейнер — складає до 8 кг. Летить Punisher зі швидкістю 190 км на годину і має радіус польоту до 45 км. За добу цей модернізований БПЛА може здійснити щонайменше 3-4 атаки. Уразивши ворога, він одразу повертається на підзарядку. Головна цінність цього безпілотника, за словами захисників, у тому, що він може працювати безпосередньо в тилу агресора, на другій лінії оборони противника. До того ж, за словами представника команди розробників Максима Суботіна, оператор завжди має шанс повернути БПЛА назад, навіть якщо на пристрій чинять опір.

"Це надважливі речі. Зараз безпілотна авіація нам надважлива. Для дорозвідки й ураження цілей противника, до яких не дострелиш із рушниці, міномета тощо. Це дуже і дуже важливі засоби", – каже рядовий Сил оборони, пілот БПЛА Punisher, лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк.

На фронті перебувають уже близько 200 одиниць Punisher.

Гемблінгова компанія на підтримку фронту виділяє 100 млн гривень. І це кошти з власного прибутку, а не завдяки зборам.

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