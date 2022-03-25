Українські військові відкинули окупантів на 35 км від Києва, – Міноборони Великої Британії

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії.

Зазначають, що ЗСУ змогли зайняти оборону в радіусі до 35 км на схід від Києва.



"Українські сили, ймовірно, продовжать спроби відтіснити російські війська по північно-західному напрямку від Києва до аеродрому Гостомель", – йдеться в повідомленні.

В Міноборони також додають, що на півдні України російські сили все ще намагаються обійти Миколаїв, прагнучи рухатися на захід у бік Одеси, але їх просування сповільнюється через проблеми з логістикою і опору України.