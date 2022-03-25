Українські військові відкинули окупантів на 35 км від Києва, – Міноборони Великої Британії
Українські контратаки і відступ окупантів на надмірно розтягнутих лініях постачання дозволили Україні повторно зайняти міста і оборонні позиції
Про це повідомляє Міноборони Великої Британії.
Зазначають, що ЗСУ змогли зайняти оборону в радіусі до 35 км на схід від Києва.
"Українські сили, ймовірно, продовжать спроби відтіснити російські війська по північно-західному напрямку від Києва до аеродрому Гостомель", – йдеться в повідомленні.
В Міноборони також додають, що на півдні України російські сили все ще намагаються обійти Миколаїв, прагнучи рухатися на захід у бік Одеси, але їх просування сповільнюється через проблеми з логістикою і опору України.
- Нагадаємо, протягом попередньої доби ЗСУ відбили 9 ворожих атак, знищили 12 танків, близько 20 одиниць броньованої та автомобільної техніки і 9 артилерійських систем.
- Керівник Територіальної оборони Київщини Ігор Сабій розповів, що за минулу ніч Збройні сили України та бійці ТрО знищили в області понад 12 танків і 10 одиниць броньованої техніки російських загарбників.
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