Українські військові збили Мі-8, який прилетів за пілотом збитого над Волновахою штурмовика окупантів, - Геращенко
У п'ятницю, 4 березня, українські військові збили російський вертоліт Мі-8 під Волновахою Донецької області. Він прилетів, щоб евакуювати пілота літака СУ-25, який раніше збили ЗСУ
Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у своєму телеграм-каналі, передає Еспресо.TV.
"За пілотом збитого під Волновахою літака РФ прилетів на евакуацію вертоліт Мі-8 окупантів. Їх теж приземлили. Чекаємо ще", - написав він.
Геращенко опублікував фото збитого вертольота.
- Нагадаємо, у небі над Волновахою підрозділи Протиповітряної оборони Об’єднаних сил збили черговий ворожий винищувач-бомбардувальник
- Окупанти з 24 лютого втратили у війні з Україною понад 9 тис. військових, 1190 одиниць бронетехніки, 33 літаки і 105 систем артилерії.
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