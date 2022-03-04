Українські військові збили Мі-8, який прилетів за пілотом збитого над Волновахою штурмовика окупантів, - Геращенко

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у своєму телеграм-каналі, передає Еспресо.TV.

"За пілотом збитого під Волновахою літака РФ прилетів на евакуацію вертоліт Мі-8 окупантів. Їх теж приземлили. Чекаємо ще", - написав він.

Геращенко опублікував фото збитого вертольота.

Нагадаємо, у небі над Волновахою підрозділи Протиповітряної оборони Об’єднаних сил збили черговий ворожий винищувач-бомбардувальник

Окупанти з 24 лютого втратили у війні з Україною понад 9 тис. військових, 1190 одиниць бронетехніки, 33 літаки і 105 систем артилерії.