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Українські військові збили ворожу ракету, яка летіла на Полтаву

7 квітня, 2022 четвер
06:23
війна з Росією Українська ППО

Над Сумщиною ЗСУ збили ракету, яка летіла у бік Полтави

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"У районі Липової Долини люди чули вибухи – це наші хлопці збили ракету, яка направлялася в напрямку Полтави і рештки ракети впали на цю територію", - зазначив він.

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Україна
Росія
Полтава
ППО
ракета
Сумська область
окупанти
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