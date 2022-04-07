Українські військові збили ворожу ракету, яка летіла на Полтаву
Над Сумщиною ЗСУ збили ракету, яка летіла у бік Полтави
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
"У районі Липової Долини люди чули вибухи – це наші хлопці збили ракету, яка направлялася в напрямку Полтави і рештки ракети впали на цю територію", - зазначив він.
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