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Аналітика

Український авторинок: який його справжній розмір та скільки втрачає бюджет, - дослідження YouControl та Automoto

9 серпня, 2023 середа
13:33
Економіка авто

У Німеччині частка компаній у торгівлі вживаними автомобілями складає понад 70%, у Польщі — не менше 20%. В Україні, за офіційною статистикою, у 2022 році лише 2,6% автомобілів купували юридичні особи, проте на практиці ми бачимо на вулицях багато майданчиків продажу і їхня кількість зростає

Такі компанії фактично торгують автомобілями з пробігом, проте в офіційній статистиці не фігурують. Чому так відбувається? Хто торгує машинами насправді, яка різниця між офіційною статистикою і реальністю, та що може це змінити?

Експерти Інституту досліджень авторинку спільно з аналітиками YouControl.Market та Automoto.ua проаналізували масиви даних та знайшли відповіді.

Які обсяги автобізнесу в Україні? 

У 2022 році українці придбали 100,7 тис нових автомобілів: 71,3% привезли з-за кордону (71,8 тис.), ще 28,7% виготовили або переобладнали в Україні (28,9 тис). Працюють мережі офіційних імпортерів та дилерів, котрі продають нові машини та звітують про свою діяльність. Загалом цей сегмент досить прозорий та зрозумілий, на відміну від продажів авто з пробігом.

Минулого року в Україні зареєстрували майже 1,3 мільйона угод купівлі-продажу транспортних засобів з пробігом. З них 36,3% було вперше поставлено на облік після імпорту з-за кордону (463,1 тисячі), а 63,7% (811 тис.) - це внутрішні перепродажі.

Якщо аналізувати місце укладення договору, лише у 66,8% випадків це робили в Сервісних центрах МВС — де така послуга надається безплатно для фізичних осіб. Тому, найімовірніше, більшість із них — це безпосередні продажі від попереднього власника — новому, що і є реальною часткою продажів звичайних громадян, які продають власне авто раз у кілька років. 

Водночас 32,8% угод уклали на комісійних майданчиках. Це пов’язано зі складністю бюрократичних процедур. Сфера імпорту вживаних авто прозоріша: майже половину (49%) офіційно привозять юридичні особи.

Скільки податків заплатили автодилери?

В Україні з понад 5,3 тис активних компаній, зареєстрованих за КВЕДами  торгівля автомобілями та легковими автотранспортними, а також торгівля іншими автотранспортними засобами, лише близько 1,3 тис подали звітність про свою діяльність у 2022 році. Найбільше таких компаній — у Києві та області, вони ж сплатили найбільше податків з прибутку у 2022 році.

Загалом у 2022 році компанії-автотрейдери прозвітували про 5,6 мільярда гривень чистого прибутку, з котрого мали б сплатити понад мільярд гривень податків.

Рейтинги областей за кількістю зареєстрованих автотрейдерів та їх часток в доходах не співпадають із кількістю реєстраційних операцій автомобілів різних типів в регіонах.

Хто офіційно торгує автотранспортом?

Більшість автотрейдерів в топ-100 найактивніших за чистим доходом у 2022 році — це офіційні імпортери або дилери нових автомобілів. В перелік потрапили лише 7 компаній, які потенційно можуть торгувати вживаними автомобілями, 6 із них розміщені у Волинській області та, найімовірніше, займаються імпортом вживаних авто з-за кордону, а не внутрішніми перепродажами.

Хто тоді торгує вживаними автомобілями?

Щомісяця в інтернеті дилери вживаних авто публікують понад 30 тисяч оголошень — це 12,5% від загальної кількості. У топ-15 продавців вживаних авто в інтернеті потрапили лише дві організації, котрі увійшли в рейтинг найбільших автотрейдерів за чистим доходом. Частина дилерів вживаних авто або не має зареєстрованої юридичної особи взагалі, або здійснює діяльність від іншої юридичної особи, або під іншою торговою маркою (не завжди зареєстрованою відповідно до чинного законодавства).

Висновки

Сегмент внутрішніх перепродажів вживаних автомобілів в Україні перебуває в тіні. Справжня частка угод, котрі здійснює автобізнес, за приблизними оцінками експертів Інституту досліджень авторинку, може складати до 40%-50% від загальної кількості.

Рішенням може бути ухвалення законопроєкту #9083. Він дозволить компаніям, що мають відповідний код економічної діяльності та стоять на обліку в Головному сервісному центрі МВС, не реєструвати автомобілі на себе, якщо вони придбані для подальшого перепродажу. Облікувати їх можна буде саме як товари, а не основні засоби компанії. Це зменшить бюрократичне навантаження на автодилерів, оптимізує роботу Сервісних центрів МВС, а також позбавить зайвого навантаження ТЦК та СП. Таким чином покупці отримують більше можливостей для захисту своїх прав як споживачів, а понад 2 тисячі автодилерів, які сьогодні перебувають в тіні, зможуть перейти в легальне поле, вести операції купівлі-продажу офіційно, звітуючи про прибутки та сплачуючи відповідні податки. За оцінкою експертів Інституту досліджень авторинку, йдеться про понад 260 мільйонів гривень додаткових прямих надходжень до державного бюджету лише від сплати податку з прибутку щороку. 

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