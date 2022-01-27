Український боксер заявив, що у бою з Головкіним у нього вкрали перемогу

Про це Дерев'янченко розповів у інтерв'ю YouTube-каналу "Студія боксу Віктора Ялимова".

За його словами, прихильники боксу досі підходять до нього та кажуть, що він заслуговував на перемогу над Головкіним у жовтні 2019 року в поєдинку за титул чемпіона світу IBF (Міжнародної боксерської федерації) у середній вазі (до 72,6 кг).

"Обікрали чи ні? Тренер вчив, що якщо руку не підняли, значить, ти не допрацював, щось зробив не так. Так, зал освистував Головкіна. Досі люди підходять і кажуть, що я точно переміг", - розповів Дерев'янченко.

Він додав, що у ході поєдинку з казахстанцем вчасно змінив тактику, що дозволило змінити перебіг зустрічі.

"У рингу я повинен був постійно рухатися, не застоюватися на місці. Багато джебом працювати, постійно рухатися, атакувати і йти, атакувати і йти. Але ця тактика особливо не спрацювала, бо коли я почав так рухатися, я давав багато місця Головкіну, а він дуже добре обрізав кути і швидко зближувався, я не міг дістати його", - пригадав Дерев'янченко.

Він зазначив, що врешті поставив Головкіна у некомфортні умови.

"Коли я вирішив піти на нього, то почав крутити, робити кути, був трохи ближче і намагався його зіштовхнути, щоб він йшов назад, Головкіну було не дуже комфортно. Це давало свої результати", - сказав Дерев'янченко.



Нагадаємо, 6 жовтня 2019 року у поєдинку за титул чемпіона світу IBF у середній вазі Сергій Дерев'янченко поступився Геннадію Головкіну.

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