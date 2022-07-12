Про це у ефірі Еспресо сказав офіцер батальйону "Свобода" Нацгвардії Андрій Іллєнко.

"Щодо мирного населення - постійно про це говорять представники військово-цивільних адміністрацій, військових та урядових структур. Звертаються до мирного населення, яке живе поблизу зони бойових дій або де є ризик обстрілів. Постійне прохання - евакуюйтеся, це дуже важливо. По-перше, ви збережете своє життя, що є найважливішим. По-друге, ви таким чином полегшите роботу українським захисникам", - зазначив він.

За його словами, у населеному пункті, де є багато мирного населення українським воїнам подекуди гірше працювати.

"Ми на своїй землі, це наші люди. Український воїн зробить все зробить, щоб жодний цивільний не постраждав. Окупантам байдуже, їм навпаки краще, коли гинуть українці, а українська армія працює так, щоб не дай бог, жодний цивільний не страждав. Виїжджаючи з зони бойових дій, ви допомагаєте воїнам. Я розумію людей, які не хочуть їхати, тому що, тут їхня земля, їхні будинки та майно", - сказав офіцер.

Іллєнко розуміє, що цивільні не хочуть це все кидати, але життя - дорожче

"Якщо ви цивільний і ви ніяк не залучені до оборони чи цивільної інфраструктури і ви біля фронту, зони бойових дій - треба виїжджати", - підсумував офіцер.