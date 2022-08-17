"Українською, будь ласка": у Дніпрі затвердили програму підтримки української мови
У Дніпрі затвердили програму підтримки української мови "Українською, будь ласка", планується організувати безкоштовні курси з вивчення української мови, розмовні клуби та уроки для дітей і дорослих, проводити тематичні флешмоби у соцмережах і офлайн
Про це повідомляє Радіо Свобода.
Як йдеться у повідомленні, у Дніпрі затвердили муніципальну програму підтримки української мови "Українською, будь ласка" на найближчі чотири роки. Рішення ухвалили депутати на сесії міськради 17 серпня.
"У рамках програми планують організувати безкоштовні курси з вивчення української мови, розмовні клуби та уроки для дітей і дорослих, проводити тематичні флешмоби у соцмережах і офлайн, створити лінгвістичний навчальний вебпортал, проводити заходи з популяризації місцевого діалекту тощо", - пише Радіо Свобода.
Зазначається, що бюджет програми до 2025 року включно становить 13 млн грн.
Програму розробили задля поступової зміни ставлення дніпрян до української мови і відкриття можливостей для переходу на державну мову.
У Дніпрі планують підтримувати книговидання українською, а також хочуть започаткувати соціальну відзнаку для кафе та ресторанів "Тут розмовляють українською" і відстежувати мову зовнішньої реклами та реклами в громадському транспорті.
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