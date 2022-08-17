Про це повідомляє Радіо Свобода.

Як йдеться у повідомленні, у Дніпрі затвердили муніципальну програму підтримки української мови "Українською, будь ласка" на найближчі чотири роки. Рішення ухвалили депутати на сесії міськради 17 серпня.

"У рамках програми планують організувати безкоштовні курси з вивчення української мови, розмовні клуби та уроки для дітей і дорослих, проводити тематичні флешмоби у соцмережах і офлайн, створити лінгвістичний навчальний вебпортал, проводити заходи з популяризації місцевого діалекту тощо", - пише Радіо Свобода.

Зазначається, що бюджет програми до 2025 року включно становить 13 млн грн.

Програму розробили задля поступової зміни ставлення дніпрян до української мови і відкриття можливостей для переходу на державну мову.

У Дніпрі планують підтримувати книговидання українською, а також хочуть започаткувати соціальну відзнаку для кафе та ресторанів "Тут розмовляють українською" і відстежувати мову зовнішньої реклами та реклами в громадському транспорті.

Верховна Рада 25 квітня 2019 року ухвалила Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

16 липня 2022 року набирала чинності частина друга та шоста статті 27 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", які регламентують використання державної мови в мережі Інтернет та мови інтерфейсів комп'ютерних програм, встановлених на товарах.

"Не бійтесь говорити, не бійтесь помилятись". Мовний омбудсмен дав поради для охочих опанувати українську мову.

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