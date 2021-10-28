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Українці грають у найпопулярнішу серед зірок італійську лотерею SuperEnalotto із призом €101,1 млн, тираж сьогодні ввечері

28 жовтня, 2021 четвер
10:36
Новини Lotto

Українці можуть офіційно брати участь у грандіозному розіграші італійської лотереї онлайн через TheLotter.net – у різний час білети цієї лотереї скопом скуповували такі знаменитості як Елізабет Херлі, Джордж Клуні, Періс Хілтон та Мадонна

Коли мова йде про найбільші світові лотереї, вам напевно спадають на думку американські лотереї Powerball або Mega Millions. Тим часом італійська лотерея SuperEnalotto зараз розігрує джекпот в €101,1 млн, це найбільший джекпот у світі на даний момент.

Наскільки добре ви знайомі з міжнародними лотереями?

Про таких гігантів як американські лотереї Powerball та Mega Millions чули, мабуть, уже всі. Особливо після того, як джекпоти цих лотерей встановили світовий рекорд у півтора мільярда доларів у 2016 та 2018 році відповідно.

Італійський лотерейний джекпот SuperEnalotto

Італійські лотереї менш відомі широкій аудиторії, але останнім часом стрімко набирають популярності. Лотерея SuperEnalotto – італійська гра, відома своїми величезними джекпотами, які можуть сягати понад 200 мільйонів євро. Розіграші проходять у Римі о 20:00 у вівторки, четверги та суботи, гравці намагаються виграти джекпот, вгадавши всі шість чисел, які випадуть з пулу з 90 числами.

Італійська лотерея SuperEnalotto вже сьогодні розіграє величезний джекпот, і вам необов'язково вирушати до Італії, щоб взяти участь у грі.

SuperEnalotto – найвідоміша італійська лотерея, і коли її джекпоти досягають величезних розмірів, вона привертає увагу у всьому світі.

У різні часи білети цієї лотереї скопом скуповували такі знаменитості як Елізабет Херлі, Джордж Клуні, Періс Хілтон і Мадонна.

Paris Hilton play superenalotto

На фото: Періс Хілтон купує білет на удачу в лотереї Італії SuperEnalotto

Періс Хілтон - правнучка мільярдера, готельного магната Беррона Хілтона. У 2008 році Періс Хілтон була помічена за придбанням 1500 білетів SuperEnaLotto, джекпот лотереї на той момент становив 30,7 млн. євро. Хілтон пояснила, що їй подобається SuperEnaLotto через структуру призів і пообіцяла у разі виграшу пожертвувати 10% на благодійність.

Відомо, що багато знаменитостей намагалися грати в Супереналотто, але найбільше пощастило Мадонні. Повідомлялося, що співачка придбала 100 білетів SuperEnalotto під час свого світового турне 2012 року та виграла приз другої категорії на суму €120 000 (Мадонна пожертвувала свій виграш на будівництво школи в Малаві). 

Чому голлівудські знаменитості віддають перевагу італійській Супереналотто американським лотереям з гігантськими джекпотами? На те є кілька причин:

  • Ціна білетів - білети SuperEnaLotto вдвічі дешевше за білети американської лотереї. Дешевші білети дозволяють їм купувати більше білетів, ніж у розіграші американських розіграшів, і таким чином підвищують їхні шанси на отримання джекпоту.

  • Шанси на виграш джекпоту - ваші шанси виграти джекпот SuperEnaLotto у шість разів вищий, ніж у Powerball США, і більш ніж у 5 разів вищий, ніж у Mega Millions США.

  • Податок - Джекпот SuperEnaLotto сплачується одночасно за вирахуванням податку розміром 6%. Для порівняння, США на додаток до податку штату застосовується 25% федеральний податок (варіюється від штату до штату). 

Взяти участь у SuperEnalotto онлайн просто - зареєструйтесь на сайті та заповніть лотерейний білет. Вся процедура займе не більше п'яти хвилин, і незабаром після оплати білета ви побачите його копію у вашому особистому кабінеті.

Щоб зіграти в цю дивовижну лотерею і отримати шанс виграти джекпот SuperEnalotto у сьогоднішньому тиражі, придбайте білети SuperEnalotto вже сьогодні.



 
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