Українці грають у найпопулярнішу серед зірок італійську лотерею SuperEnalotto із призом €101,1 млн, тираж сьогодні ввечері

Коли мова йде про найбільші світові лотереї, вам напевно спадають на думку американські лотереї Powerball або Mega Millions. Тим часом італійська лотерея SuperEnalotto зараз розігрує джекпот в €101,1 млн, це найбільший джекпот у світі на даний момент.

Наскільки добре ви знайомі з міжнародними лотереями?

Про таких гігантів як американські лотереї Powerball та Mega Millions чули, мабуть, уже всі. Особливо після того, як джекпоти цих лотерей встановили світовий рекорд у півтора мільярда доларів у 2016 та 2018 році відповідно.

Італійський лотерейний джекпот SuperEnalotto

Італійські лотереї менш відомі широкій аудиторії, але останнім часом стрімко набирають популярності. Лотерея SuperEnalotto – італійська гра, відома своїми величезними джекпотами, які можуть сягати понад 200 мільйонів євро. Розіграші проходять у Римі о 20:00 у вівторки, четверги та суботи, гравці намагаються виграти джекпот, вгадавши всі шість чисел, які випадуть з пулу з 90 числами.

Італійська лотерея SuperEnalotto вже сьогодні розіграє величезний джекпот, і вам необов'язково вирушати до Італії, щоб взяти участь у грі.

SuperEnalotto – найвідоміша італійська лотерея, і коли її джекпоти досягають величезних розмірів, вона привертає увагу у всьому світі.

У різні часи білети цієї лотереї скопом скуповували такі знаменитості як Елізабет Херлі, Джордж Клуні, Періс Хілтон і Мадонна.

На фото: Періс Хілтон купує білет на удачу в лотереї Італії SuperEnalotto

Періс Хілтон - правнучка мільярдера, готельного магната Беррона Хілтона. У 2008 році Періс Хілтон була помічена за придбанням 1500 білетів SuperEnaLotto, джекпот лотереї на той момент становив 30,7 млн. євро. Хілтон пояснила, що їй подобається SuperEnaLotto через структуру призів і пообіцяла у разі виграшу пожертвувати 10% на благодійність.

Відомо, що багато знаменитостей намагалися грати в Супереналотто, але найбільше пощастило Мадонні. Повідомлялося, що співачка придбала 100 білетів SuperEnalotto під час свого світового турне 2012 року та виграла приз другої категорії на суму €120 000 (Мадонна пожертвувала свій виграш на будівництво школи в Малаві).

Чому голлівудські знаменитості віддають перевагу італійській Супереналотто американським лотереям з гігантськими джекпотами? На те є кілька причин:

Ціна білетів - білети SuperEnaLotto вдвічі дешевше за білети американської лотереї. Дешевші білети дозволяють їм купувати більше білетів, ніж у розіграші американських розіграшів, і таким чином підвищують їхні шанси на отримання джекпоту.

Шанси на виграш джекпоту - ваші шанси виграти джекпот SuperEnaLotto у шість разів вищий, ніж у Powerball США, і більш ніж у 5 разів вищий, ніж у Mega Millions США.

Податок - Джекпот SuperEnaLotto сплачується одночасно за вирахуванням податку розміром 6%. Для порівняння, США на додаток до податку штату застосовується 25% федеральний податок (варіюється від штату до штату).

Взяти участь у SuperEnalotto онлайн просто - зареєструйтесь на сайті та заповніть лотерейний білет. Вся процедура займе не більше п'яти хвилин, і незабаром після оплати білета ви побачите його копію у вашому особистому кабінеті.

Щоб зіграти в цю дивовижну лотерею і отримати шанс виграти джекпот SuperEnalotto у сьогоднішньому тиражі, придбайте білети SuperEnalotto вже сьогодні.