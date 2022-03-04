Українці за кордоном проведуть триденні акції No-Fly Zone Over Ukraine на підтримку закриття українського неба
4, 5, 6 березня українці за кордоном проведуть акції на підтримку рішення для закриття неба України від нападів РФ у повітрі
Про це передає Еспресо.TV.
4 березня 2022 року о 19:00 (за київським часом), та 5, 6 березня 2022 о 14:00 (за київським часом), українці за кордоном проведуть акцію на підтримку рішення для закриття українського неба від нападів РФ у повітрі.
Місце проведення: площа біля будинку уряду держави перебування.
Метою акцій є привернути увагу до крайньої необхідності встановлення безпольотної зони над Україною, щоб зберегти життя цивільного населення України, які гинуть від ракетних обстрілів російських літаків.
Основні меседжі:
- NON-FLY ZONE WILL SAVE THE WHOLE EUROPE FROM NUCLEAR CATASTROPHE
- NATO - HELP
- PROTECT THE SKY, WE WILL BATTLE ON EARTH
- NATO - PROVE THE CREDIBILITY
- STAND WITH UKRAINE
- IMPLEMENT AND ENFORCE A NO-FLY ZONE OVER UKRAINE
- CLOSE UA SKY NOW
- STOP RUSSIAN AGGRESSION
- RUSSIA INVADED UKRAINE
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.23
Купівля 29.23Продаж 29.46
-
EUR
Купівля 32.99Продаж 32.9
- Актуальне
- Важливе