Українці зможуть своєчасно отримати адмінпослуги під час карантину: Рада ухвалила закон
Верховна Рада ухвалила в цілому проєкт закону №5454 про відновлення перебігу строків надання адміністративних послуг на період дії карантину
Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
"Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт №5454. Так, українці своєчасно отримуватимуть якісний сервіс, а держоргани не зможуть затягувати строки надання адмінпослуг", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що документ передбачає зміни до закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)", а саме до норми, що зупиняла перебіг строків надання адмінпослуг на період дії карантину. Через це, зауважили у відомстві, громадянам доводилося місяцями чекати на розгляд поданих документів.
Відтак, реалізація законопроєкту дозволить поновити перебіг строків надання адмінпослуг, а також забезпечить розгляд "зупинених" заяв за черговістю їх надходження.
У пресслужбі зазначили, що українці зможуть як і раніше звертатися за адмінпослугами без обмеження у строках, оскільки на час карантину строки звернення зупинені. Державні органи при цьому матимуть чіткий алгоритм дій щодо опрацювання заяв, перебіг строків яких був зупинений.
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