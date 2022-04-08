Українцям важливо розуміти, що в нас йде життя, в якому присутня війна, а не навпаки, - військовий психолог

Про це він розповів в ефірі Еспресо.TV



“Цивільне населення потихеньку адаптовується та заспокоюється до реалій, які є в країні. Але тут потрібно розуміти різницю між заспокоюванням та повною релаксацією. Вже люди почали нехтувати повітряними тривогами. Я хочу нагадати людям, що війна не закінчилась. Тому правил безпеки потрібно дотримуватись.” - розповів Козінчук



Козінчук також пояснив, як реагувати на події, які стались в Бучі, Гостомелі, Бородянці та інших містах, які були окуповані російськими військами



“Якщо ви стали свідком подій на Київщині, особливо, якщо ви не були в тих подіях, то потрібно зрозуміти одне, що там війна закінчилась. Все, що могло статись найстрашніше - сталось. Потрібно розуміти, що робити далі. А далі нас чекає відбудування. Не потрібно акцентувати на цьому увагу. Не сидіть і не дивіться фото та відео з цих місць. Якщо ви хочете поплакати, посумувати, то дайте це на певний час, після цього беріть себе в руки і займайтесь справою, корисною для себе та країни.”, - додав Козінчук



Козінчук також зауважив, що українці повинні розуміти, що в нас йде життя, в якому присутня війна, а не навпаки



“У нас йде життя, в якому присутня війна, а не навпаки. І, те що ми пристосувались до цього, означає, що в нас з’явились нові навички. Ми знаємо як реагувати на повітряні тривоги, обстріли і т.д. Тому, дуже важливо, щоб ми навчились жити в тих реаліях, які ми маємо.”, - додав Козінчук Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb