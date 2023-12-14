Укренерго отримало статус повноправного члена ENTSO-E: що це означає для України

Таке рішення сьогодні, 14 грудня, прийняв вищий керівний орган ENTSO-E - Генеральна Асамблея - під час свого засідання, повідомила пресслужба Укренерго.

З 1 січня 2024 року оператор української енергосистеми стане 40-м членом об’єднання. Це означає, що Україна стала частиною "енергетичного Євросоюзу", зазначили в компанії.

Укренерго зможе впливати на ухвалення стратегічних рішень щодо функціонування та розвитку загальноєвропейської енергетичної мережі.

"Голос Укренерго буде четвертим за чисельністю споживачів у енергосистемі після Франції, Італії та Іспанії. У Німеччині чотири системних оператори, які мають рівну кількість балів при голосуванні", - пояснили в компанії.

Там зазначили, що набуття статусу повноправного члена ENTSO-E посилить енергетичну безпеку України.

"Об'єднання української енергосистеми з мережею континентальної Європи, а тепер і отримання НЕК "Укренерго" статусу повноправного члена ENTSO-E знаменують досягнення ще однієї важливої віхи для України на шляху до євроінтеграції. Це – важливий історичний крок, який значною мірою сприятиме підвищенню енергетичної безпеки, стійкості нашої енергосистеми, а також стабільності електропостачання", - сказав голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.