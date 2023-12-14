Укренерго отримало статус повноправного члена ENTSO-E: що це означає для України
НЕК "Укренерго" стала повноправним членом Асоціації Європейської мережі операторів системи передачі електроенергії ENTSO-E. Це ще один крок до євроінтеграції
Таке рішення сьогодні, 14 грудня, прийняв вищий керівний орган ENTSO-E - Генеральна Асамблея - під час свого засідання, повідомила пресслужба Укренерго.
З 1 січня 2024 року оператор української енергосистеми стане 40-м членом об’єднання. Це означає, що Україна стала частиною "енергетичного Євросоюзу", зазначили в компанії.
Укренерго зможе впливати на ухвалення стратегічних рішень щодо функціонування та розвитку загальноєвропейської енергетичної мережі.
"Голос Укренерго буде четвертим за чисельністю споживачів у енергосистемі після Франції, Італії та Іспанії. У Німеччині чотири системних оператори, які мають рівну кількість балів при голосуванні", - пояснили в компанії.
Там зазначили, що набуття статусу повноправного члена ENTSO-E посилить енергетичну безпеку України.
"Об'єднання української енергосистеми з мережею континентальної Європи, а тепер і отримання НЕК "Укренерго" статусу повноправного члена ENTSO-E знаменують досягнення ще однієї важливої віхи для України на шляху до євроінтеграції. Це – важливий історичний крок, який значною мірою сприятиме підвищенню енергетичної безпеки, стійкості нашої енергосистеми, а також стабільності електропостачання", - сказав голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.
- Мережа операторів системи передачі ENTSO-E з 1 грудня збільшила пропускну спроможність для імпорту електроенергії в Україну з 1,2 ГВт до 1,7 ГВт.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.05 Купівля 37.05Продаж 37.65
- EUR Купівля 40.03Продаж 41
- Актуальне
- Важливе