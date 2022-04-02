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Війна з Росією: хроніка
Війна з Росією: біженці
Головна війна з Росією Укртелеком відновив зв'язок усюди, крім Луганщини, а Vodafone біля Ірпіня встановив першу станцію на базі Starlink, - Держспецзв'язку

Укртелеком відновив зв'язок усюди, крім Луганщини, а Vodafone біля Ірпіня встановив першу станцію на базі Starlink, - Держспецзв'язку

2 квітня, 2022 субота
18:24
війна з Росією мобільний зв'язок

Станом на 2 квітня 2022 року мережі Держспецзв'язку в умовах війни працюють у повному обсязі

Про це повідомляє Телеграм канал Держспецзв'язку.

Щодо покриття мобільним зв'язком, то найбільш проблемними регіонами залишаються Донецька, Київська, Чернігівська області. Водночас оператори почали роботи з відновлення зв’язку в населених пунктах Київщини, які були звільнені від окупантів. Vodafone запустив поблизу Ірпіня та Романівки першу базову станцію, яка працює завдяки обладнанню Starlink компанії SpaceX.

Фахівці Укртелекому відновили пошкоджені магістральні лінії і надання послуг у Одеській, Херсонській та Миколаївській областях. Наразі послуги компанії надаються в усіх областях, крім Луганської області.

Українське телебачення продовжує виходити в ефір на переважній більшості не окупованих територій. Концерн радіомовлення радіозвʼязку та телебачення, який належить до сфери управління Держспецзвʼязку, підтримує роботу відповідної інфраструктури, щоб українці могли отримувати правдиву інформацію. Супутникове мовлення працює стабільно.
 

  • Нагадаємо, сьогодні Міністерство цифрової трансформації повідомило, що після перемоги у війні з Росією разом з Ілоном Маском буде побудовано власну наземну станцію Starlink, щоб покращити якість супутникового Інтернету для всіх українців.

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Укртелеком
Starlink
Держспецзв'язку
мобільний зв`язок
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